Osmangazi Belediyesi'nin medya buluşmaları kapsamında düzenlediği 'Maç Kaç Kaç?' söyleşisi, spor gazeteciliğinin duayen isimleri Mehmet Ali Ekmekçi ve Cevdet Altınel'i ağırladı. Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, spor haberciliğinin geçmişi, bugünü ve geleceği masaya yatırıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin organize ettiği buluşmada, Bursaspor'un durumu, alternatif sporların gelişimi ve sosyal medyanın etkisi tartışılırken, söyleşiye Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Sevda Kurul'un moderatörlüğündeki söyleşide Mehmet Ali Ekmekçi, spor gazeteciliğinin kendine özgü bir denge ve sistematiğe sahip olduğunu vurguladı.

'Eskiden branş gazeteciliği yaygındı, muhabirler uzmanlaşırdı. Ancak dijital çağda bu ayrımlar azaldı' diyen Ekmekçi, 'Sosyal medya, haberi anlık hale getirdi; bayat haber riski her an var. Akıllı telefon çağında fark oluşturmak için kurumsal hafızayı koruyarak yeniyi disiplinle aktarmalıyız.' dedi.

Ekmekçi, Türkiye'de sporun yalnızca futboldan ibaret olmadığını, 1970'ler ve 80'lerde olimpiyat başarılarının geniş yer bulduğunu anımsatarak, alternatif branşların önemine dikkat çekti. Geçmişin birikimiyle geleceğin şekillendirilmesi gerektiğini söyleyen Ekmekçi, 'Sporun her dalında 'biz buradayız' demeliyiz' dedi.

Cevdet Altınel ise geçmişteki medya koşullarını anlattı.

'Analog makinelerle çalışır, filmleri karanlık odada yıkardık' diyen Altınel, 'Kasetleri terminal yoluyla gönderirdik. Medya o yıllarda büyük bir etkiye sahipti. Bugün herkes muhabir, herkes kameraman. Ancak habercilik sabır, emek ve tutku işidir. Gazeteciliğin tozunu yutan bırakamaz; gençlere tavsiyem, bu mesleğe başlarsanız sonuna kadar gidin.' dedi.

Gazeteciliğin manevi doyumunun eşsiz olduğunu belirten Altınel, 'Haberle toplumu bilgilendirmenin verdiği tatmin başka hiçbir meslekte yok. Çok emek, az kazanç ama yüksek manevi doyum var. Medya, insana sabrı, azmi ve mücadeleyi öğretir.' diye konuştu.

Söyleşi, soru-cevap bölümüyle renklendi; öğrenciler, sarı ve kırmızı kartlarla sembolik yanıtlar verdi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Ekmekçi ve Altınel'e teşekkür hediyesi sunarak, 'Spor haberciliğinin duayenlerini ağırlamak gurur verici. Emeği geçenleri kutluyorum' dedi.