Ankara'da ulaşım yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. 3 gidiş - 3 geliş hizmet sunan ve yaklaşık 600 metre uzunluğundaki Ayaş Yolu Necip Fazıl Bulvarı Kesişimi Yenikent Girişi Köprüsü Ayaş-Şehir merkezi istikameti çift yönlü olarak 3,5 ay içerisinde tamamlanarak hizmete açıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda köprünün açılışını duyurarak, Ankara-Ayaş Yolu üzerindeki trafik akışının kesintisiz hale getirildiğini ve Yenikent girişinde oluşan yoğunluğun azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

