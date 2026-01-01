Bunlar da ilginizi çekebilir

İzmir'de 2025 kadınların yılı oldu

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda köprünün açılışını duyurarak, Ankara-Ayaş Yolu üzerindeki trafik akışının kesintisiz hale getirildiğini ve Yenikent girişinde oluşan yoğunluğun azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

Ankara'da ulaşım yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. 3 gidiş - 3 geliş hizmet sunan ve yaklaşık 600 metre uzunluğundaki Ayaş Yolu Necip Fazıl Bulvarı Kesişimi Yenikent Girişi Köprüsü Ayaş-Şehir merkezi istikameti çift yönlü olarak 3,5 ay içerisinde tamamlanarak hizmete açıldı.

Kamu Teknoloji Platformu 2026'yı 'Kamusal Zekâ Yılı' ilan etti... Kamuda 'metal yaka' dönemi başlıyor

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.