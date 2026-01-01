Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Konservasyon Laboratuvarı, yürüttüğü restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla Türkiye'nin kültürel mirasını geleceğe aktarıyor.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Konservasyon Laboratuvarını ziyaret ettiğini duyurdu.

Son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde, merkezlerde bilimsel yöntemlerle 251 binden fazla eser restore edilerek kültür hayatına kazandırıldı. Bu başarı, Türkiye'yi dünyanın önde gelen konservasyon merkezlerinden biri haline getirdi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren konservasyon laboratuvarlarında, farklı malzemelere özgü çalışan 11 aktif birim ve 281 uzman personel ile kazılardan müzelere uzanan sürecin her aşamasında kültür varlıkları titizlikle korunuyor.

Bu birikim ve uzmanlık, Türkiye'yi uluslararası alanda yakından takip edilen bir merkez haline getiriyor. Birçok ülkeden uzman ekipler, eğitim ve deneyim paylaşımı için Türkiye'yi tercih ederken, ülkemiz kültür varlıklarını bilimsel yaklaşımla koruyarak gelecek kuşaklara güvenle aktarıyor.

