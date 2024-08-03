Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Ankara’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Hacı Abdullah Uçan ile bir araya geldi. Yıldız, “Sasalı Mahallesi başta olmak üzere Mavişehir’e komşu kıyı alanlarımız ve organize sanayi çevrelerinde çalışmalarımızı hızlıca hayata geçireceğiz. Çiğlimizin geleceğini ortak akıl ve bilimin rehberliğinde şekillendireceğiz” dedi.ANKARA (İGFA) - Göreve geldikten sonra Çiğli’de altyapıdan üst yapıya, yeşil alanda temizliğe, sosyal yardımdan istihdama, kentsel düzenlemeden vizyon projelere kadar birçok farklı alanda önemli çalışmaların startını veren Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Ankara’ya giderek temaslarda bulundu. Başkan Yıldız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı ziyarete ederek Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Hacı Abdullah Uçan ile bir araya geldi.

ORTAK AKIL VURGUSU

Çiğli’de yeni dönemde bilimin rehberliğinde ortak akılla önemli çalışmalar yapılacağını vurgulayan Başkan Yıldız, kentsel dönüşüm ve planlama gibi konuların bakanlık desteği ve katkısı olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sürdürülen uyum ve çalışmaların bakanlıklar nezdinde yapılan girişimlerle taçlandığını belirten Başkan Yıldız, ilçenin sorunlarının çözümü için herkesin kapısını çalacaklarını ve taleplerini sıralayacaklarını dile getirdi.

“BAHANE DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ”

Başkan Yıldız, “Göreve gelir gelmez çalışma arkadaşlarımızla birlikte mevcut durumun fotoğrafını çekip, acil olarak neler yapabileceğimizi planladık. Yol haritamız doğrultusunda çalışmalarımıza vakit kaybetmeden başladık. Çiğli’nin nüfusu, yeni yerleşim alanlarına yapılan konutlar ve aldığı hem iç hem de dış göçle birlikte 250 bine doğru ilerliyor. Çiğli Belediyesi olarak, üniversite, sağlık tesisleri, sanayi bölgeleri ve alternatif yaşam koşulları nedeniyle oluşan talep ve ihtiyaçlara çözüm üretmek zorundayız. Ekonomik zorluklar yaşasak da hiçbir bahaneye sığınmayı doğru bulmuyoruz. Yoğun nüfuslu yerel hizmeti önceleyen bir metropol ilçe olarak işbirliği, ortak akıl ve katılımcılık gibi konuları önemsiyoruz. En başta Sasalı Bölgesi olmak üzere Karşıyaka Mavişehir sınırı kıyı kesimi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin genişleme alanları gibi bölgelerde yapılacak çalışmalarımız var. Bakanlıktaki yetkililer ile koordinasyon halinde şehrin planlanması ve daha yaşanabilir hale gelmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Söz konusu bölgelerin ilçemiz sınırlarında bulunması, kuş cenneti ve Ramsar Sözleşmesi kapsamında SİT alanlarına ilişkin yetki ve sorumluluğun bakanlıkta olması nedeniyle bakanlık ziyareti gerçekleştirdik. Değerli fikirleri ve sürece katkıları nedeniyle başta sayın genel müdürümüz olmak üzere ortak çalışmalara rehberlik eden bakanlık görevlilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.