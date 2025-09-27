Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakfıkebir'de incelemelerde bulundu. İlçeye verdikleri sözleri yerine getireceklerini belirten Başkan Genç, 200 milyon liraya mal olacak pazaryeri ve otopark projesinin seneye bitirileceğini müjdeledi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakfıkebir ilçesinde incelemelerde bulundu. Vakfıkebir Belediyesi ile AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarının yanı sıra esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Genç, ardından ilçe Belediye Başkanı Fuat Koçal ile birlikte ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

PAZARYERİ VE OTOPARK 200 MİLYON TL'YE MAL OLACAK

İhalesi 9 Eylül'de yapılan ve Ekim ayı içinde inşaatına başlanılması planlanan Vakfıkebir Kapalı Pazaryeri ve Otopark alanında incelemelerde bulunup yetkililerden proje hakkında bilgi alan Başkan Genç, "İlçemize en önemli sözümüz pazar yeri ve otoparkımız. 9 Eylül’de ihalemizi yaptık. İnşallah kısa sürede bitirip, 2027 yılında güzel bir açılış yapacağız. Burada sadece pazar yeri ve otopark değil çok güzel yaşam alanları da olacak" diye konuştu.

BAŞKANIMIZIN HASSASİYETİ ÇOK ÖNEMLİ

Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, “Başkanımızın, Vakfıkebir’e gösterdiği hassasiyet bizler için çok önemli. Verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi. AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ise projenin ilçe için önemine vurgu yaparak şunları kaydetti: “Süreç tamamlandıktan sonra projeye en kısa zamanda başlanacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Başkan Genç, Fuat Koçal ve beraberindeki heyetle birlikte Rıdvanlı Mahallesi ile Kavalık Yaylası arasında betonlanan yolda da inceleme yaptı.