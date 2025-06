Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2024-2025 eğitim öğretim yılında belediye bünyesinde staj yapan 20 öğrencisiyle Gastro İnegöl'de bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, bu yıl 4 farklı okuldan gelen öğrencileri ağırladı. Stajyerler; Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 2, Hacı Sevim Yıldız-3’ten 1, Nene Hatun MTAL’den 10 ve Yunus Emre MTAL’den 7 olmak üzere toplam 20 kişilik bir gruptan oluştu. Stajyer öğrenciler, 12 farklı müdürlükte; bilişim, muhasebe, yiyecek-içecek hizmetleri, halkla ilişkiler, radyo TV, grafik tasarım ve büro yönetimi gibi kendi alanlarına uygun görevlerde yer alarak hem mesleki becerilerini geliştirme hem de kamu hizmetini yerinde öğrenme fırsatı buldu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personelleri ile birlikte stajyer öğrencilerle dönem sonunda bir araya geldi.

“SİZLERE KATKIMIZ OLDUYSA NE MUTLU BİZE”

Veda yemeğinde konuşan Başkan Alper Taban öğrencilerin gelişim süreçlerini yakından takip ettiklerini belirterek, “Belediyemiz bünyesinde bulunan birimlerde stajyerlerimize, özellikle kendi alanlarıyla ilgili gelişim gösterecekleri ortamlar sunmaya çalıştık. Eğer bu süreçte sizlere en ufak bir katkımız olduysa, ne mutlu bizlere. Bizler, sizin mesleki beceriler kazanmanızın yanı sıra; topluma hizmet etmenin, iş birliği yapmanın ve sorumluluk almanın önemini de kavramanızı istiyoruz. Bu değerlerin sizlere hayat boyu rehberlik edeceğine inanıyoruz.” dedi.

“FİKİRLERİNİZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ”

Başkan Alper Taban, 9 ay boyunca kurum içerisinde yer alan gençlerin aynı zamanda dışarıdan bir gözle değerlendirme yapabilecek konumda olduğunu belirterek, “Bir genç olarak, bir stajyer olarak ve bir vatandaş olarak fikirleriniz bizim için çok kıymetli. Şehrimizin ve belediyemizin gelişimi için sizlerin gözlemleri bizlere ışık tutacaktır. Her zaman öneri, eleştiri ve fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sizlerden gelen bildirimler bizim için kıymetli.” dedi.

“KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK”

Program sonunda tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Alper Taban, “Hayatınızın her alanında başarılar diliyorum. Bizlerin her daim sizlerin destekçisi olduğumuzu unutmayın. Kapımız sizlere her zaman açık.” dedi. Program sohbet eşliğinde devam ederken hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.