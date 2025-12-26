Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Eğitimde fırsat eşitliği' ilkesi ile hareket ederek lise öğrencileri ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan mezun öğrencilere 'Kılavuz Gençlik' çatısı altında destek oluyor. Eğitimin yol gösterici gücüne yeni bir adres daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Derince Yunus Emre Akademi Lise'yi Başkan Büyükakın'ın katılımıyla tanıttı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Derince Yunus Emre Akademi Lise, Yenikent Mahallesi Nursel Sokak'taki yeni yerine taşındı. Kocaeli genelinde 12 Akademi Lise bulunduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 'Buralarda gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz' dedi.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SUNUYOR

Tanıtıma AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AK Parti Derince İlçe Başkanı Mustafa Tırpan, MHP Derince İlçe Başkanı Ayhan Aksoy, Derince Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Turan ile Mehmet Nuri Paşa, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katılım gösterdi. Tören sonrası çalışmaları yerinde incelemek üzere sınıfları gezen Başkan Büyükakın öğrencilere başarılar diledi.

BÜYÜKAKIN'DAN GENÇLERE TAVSİYELER

Tanıtım töreninde konuşan Başkan Büyükakın 'Yine bir eğitim kampüsünün açılışındayız. Kentimizde 12 tane Akademi Lise oldu. Buralarda gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Dünya çok hızlı değişiyor. Bizim zamanımızda bilgisayarlar yeni yeni hayatımıza giriyordu. Biz bilgisayarları daha çok daktilo ve bilgi işlem işlevi için kullanıyorduk. Bugün ise o bilgisayarlar cebimize girdi. Cep telefonları bambaşka cihazlar hâline geldi ama asıl büyük değişim arka planda yaşanıyor. Artık dil bilmek önemli değil, yapay zekâ programları ve mobil teknolojiler çok hızlı gelişti' dedi.

DEĞİŞEN DÜNYA, BÜYÜK RİSKLER GETİREBİLİYOR

Başkan Büyükakın konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: 'Eskiden filmli fotoğraf makineleri vardı. Bugün cep telefonuyla fotoğraf çekiyorsunuz, belge hazırlıyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz. Tıptan güvenliğe kadar her alanda sınırlar ortadan kalktı. Artık bambaşka bir dünya inşa ediliyor. Dünya gerçekten çok küçüldü ancak fırsatların yanında büyük riskler de var. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için dijital ortamda büyük tehlikeler var. Dijital oyunlar, çevrim içi platformlar siber risk taşıyor. Böylece gençlerimizi yanlış yönlendirebiliyorlar. Bu sürece çok daha bilinçli yaklaşmak zorundayız.

KÖKLERİNİZDEN KOPMAYIN

Akademi Liselerimizde gençliğimizi değerler sistemimizin üzerine inşa edilmiş, bütün dünyayı kuşatacak, tüm yenilikleri takip edecek bir vizyonla yetiştiriyoruz. Üzerinde en çok durduğum konulardan biri de teknoloji ile değerler arasında bağ kurmak. Gençlerimiz geleceğin dünyasına açık olsun ama köklerinden de kopmasın. Bir ucu değerlerimizde sabit, diğer ucu dünyayı kuşatan bir vizyon doğrultusunda gençlerimizi yetiştirebilmek için buralara ihtiyacımız var. Biz teknoloji üreten, yazılım geliştiren, uzaya giden, aşı bulan, bilimde ve keşifte söz sahibi bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Cep telefonunu sadece kullanan değil, onu icat eden akıl bizim çocuklarımız olsun istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ancak böyle ilelebet payidar olur. Kişi için sadece çalıştığı kadar var. O nedenle biz hep diyoruz ki, çalışınca oluyor.

YENİ YERİNE TAŞINMIŞTI

23 Mart 2018 tarihinde Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde hizmete açılan Yunus Emre Akademi Lise, artan ihtiyaçlar doğrultusunda 2024 yılında Nursel Sokak No: 17 adresindeki yeni yerine taşındı. Toplam 1.600 metrekare kapalı alana sahip olan ve 3 kattan oluşan yeni bina, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlandı. Yunus Emre Akademi Lise'de 6 derslik, 3 atölye, 2 PDR odası, divan, spor salonu, kütüphane, teknoloji atölyesi, öğretmenler odası ve 2 mescit bulunuyor.

BİN 21 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Derince Yunus Emre Akademi Lise bulunduğu konum itibariyle geniş bir öğrenci kitlesine erişim imkânı sağlıyor. 35 personelin görev yaptığı Akademi Lise'de toplam bin 21 öğrenci aktif olarak eğitim görürken, lise öğrencileri ve 21 yaş altı mezun gruplarına yönelik ders destek faaliyetlerinin yanında değer eğitimi, rehberlik, sanat, fen, sosyal bilimler ve bilişim atölyeleri düzenleniyor. Eğitim faaliyetlerinin yanında sosyal gelişime de büyük önem veren Yunus Emre Akademi Lise'de düzenlenen il içi ve il dışı gezilerle öğrencilerin kültürel farkındalıkları arttırılıyor. Ayrıca gerçekleştirilen kamplar ve spor turnuvaları ile öğrencilerin birbirleriyle iletişimi kuvvetlendirilirken, değer eğitimi çalışmaları da yapılıyor.