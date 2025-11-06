Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, perşembe gününe Çamlık Köyü ziyaretiyle başladı.

İZMİR (İGFA) - Köy pazarını gezerek üreticilerle sohbet eden Başkan Sengel, köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinde köy pazarını gezen Başkan Sengel, tezgâh açan üreticilerle ve esnafla sohbet etti.

Ardından köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Sengel, 'İncir sezonunuz bitti, bereketiniz bol olsun. Şimdi zeytin sezonundasınız, kolaylıklar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz hem bireysel hem toplumsal olarak. Ekonomik anlamda, eğitimde, yaşam mücadelesinden siyasette herkesin yükü ağır. Bugün sizlerle biraz dertleşmek, hâl hatır sormak istedim' dedi.

Köy ziyaretlerinin süreceğini vurgulayan Başkan Sengel, 'Biliyorsunuz, ekonomik kayyum uygulanan bir belediyeyiz. Buna rağmen mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün spontane bir geliş oldu, sizleri görmek istedim. Bir dahaki sefere ekip arkadaşlarımızla birlikte geleceğiz' ifadelerini kullandı.

Çamlık sakinleri, istek ve önerilerini paylaşarak Başkan Sengel'e ziyareti için teşekkür ettiler.