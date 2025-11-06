Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandıracağı önemli spor yatırımlarından biri olan 'Kepez Karting Park' projesinde çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. Motor sporları tutkunlarının buluşacağı tesis adrenalin ve heyecan dolu yarışlara sahne olacak.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Spor Kenti Antalya' sloganıyla hayata geçirilmesi planlanan vizyon projelerinden olan 'Kepez Karting Park' projesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

ZEMİN VE ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi'ndeki 55 dönüm alan üzerine inşa edilecek spor tesisi için başlatılan zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından sondaj çalışması yapıldı. Altyapı çalışmaları kapsamında yağmur drenaj çalışmaları sürüyor.

Motor sporları tesisleri sahasına gerekli elektrik altyapısı için de trafo merkezinin yapımı tamamlandı. Trafo merkezine orta gerilim hattı bağlanması için kazı çalışmaları yapılırken, elektrik hatlarının kurulumunun da kısa bir süre içinde tamamlanması bekleniyor. Ekipler daha sonra da sert zemin yapısal peyzaj imalatlarına ve 1200 metrelik yarış pisti imalatına başlayacak.

ADRENALİN VE HEYECAN DOLU YARIŞLAR

Ulusal ve uluslararası motor sporu müsabakalarına ev sahipliği yapması ve motor sporu tutkunu gençlere yeni alanlar oluşturmak hedefiyle hayata geçirilecek olan 'Kepez Karting Park' projesiyle birlikte, Antalya modern bir tesise daha kavuşmuş olacak.

Proje kapsamında, tesiste 1200 metre uzunluğunda bir yarış pisti, pit garajı, tribünler, sosyal tesisler ve otopark alanları yer alacak.