Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Selçuklu’da görev yapan zabıta personelleri ile bir araya geldi.KONYA (İGFA)- Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Selçuklu Belediyesi Zabıta Teşkilatı ile bir araya geldi. Zabıta personelleri ile sohbet eden Başkan Pekyatırmacı, Zabıta Haftası’nı kutlayıp özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “ZABITA TEŞKİLATIMIZ, KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR GÖREVİ İFA EDİYOR”

Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 199. yıl dönümünü ve Zabıta Haftası’nı kutlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatrımcı, “Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşu Osmanlı'ya dayanan ve belediyelerimizin şu anda görev yapan en köklü teşkilatı. Bu şekilde geçmişi Osmanlı'ya dayandığı ve köklü bir teşkilat olduğu için de gelenekleri var. Bu geleneklerle birlikte bugüne taşınmış, bugün de şehirlerimizde en önemli görevlerden birini icra eden önemli bir birimimiz. Çünkü Zabıta Teşkilatımız hem kurumumuzun, belediyemizin görünen yüzü hem de toplumun huzurunun, mutluluğunun ve kamu düzeninin sağlanması için çok önemli de bir görevi ifa eden bir birimimiz. Bu yüzden görev ve sorumluluğumuz yüksek. Bu görevi en iyi şekilde, layıkıyla yerine getirdiğinize inanıyorum. Selçuklumuz sadece Konya'da değil tüm Türkiye'de örnek gösterilen ilçelerden biri. Bu örnekliğin sağlanmasında sizlerin büyük emekleri, gayretleri var. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim gayretlerinizi artırsın. Hizmetlerinizi daim etsin inşallah” dedi.

Program günün anısına yapılan çiçek takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.