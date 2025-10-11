Keçiören Belediyesi'nin 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde' sloganıyla düzenlediği halk buluşmaları, bu hafta Aktepe Demokrasi Semt Pazarı'nda Adnan Menderes, Aktepe, Bağlarbaşı ve Güzelyurt Mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Görevimiz, birlikte çözüm üretmek'

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, şunları söyledi: 'Bugün burada olmamızın tek bir sebebi var: Siz emredeceksiniz, biz yapacağız. Amacımız, kimsenin başına baş olmak değil; sizlere hizmetkâr olmaktır. Muhtarlarımızla birlikte, bürokrat arkadaşlarımızın da desteğiyle gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Görevimiz; sizleri dinlemek, taleplerinizi almak ve birlikte çözüm üretmektir. Bu nedenle mahalle buluşmaları düzenliyor, vatandaşımızın ayağına gidiyoruz. Sorunlarınızı burada çözmeye çalışıyor, çözemediklerimizi ise planlayıp yasal çerçevede hayata geçiriyoruz.'

Kentsel dönüşüm müjdesi

Kentsel dönüşüm müjdesi de veren Başkan Özarslan, 'Yirmi yıldır ihmal edilmiş Aktepe kentsel dönüşümünü, hak sahiplerinin haklarını koruyarak ve şehir planlamasına katkı sunacak şekilde, uzmanlarımızla birlikte hazırladık. Onay sürecini tamamladık. Önümüzdeki günlerde ilk etap çalışmaları Aktepe'de başlayacak; ardından Bağlarbaşı ve Adnan Menderes Mahalleleriyle devam edeceğiz. Keçiören Belediyesi olarak bu dönüşüm sürecine öncülük edeceğiz ve hak sahiplerinin tüm haklarını gözeterek süreci yürüteceğiz. En kısa zamanda bu kentsel dönüşümü hep birlikte gerçekleştirdiğimizde; deprem riskinden arındırılmış, yaşanabilir, sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş, insanca koşulların sağlandığı yaşam alanları oluşturacağız. ' dedi.

Mahallelerde yapılan diğer çalışmaları da anlatan Başkan Mesut Özarslan, bölgedeki camilerin eksiklerini hızla giderdiklerini belirtip Kafkas Mahallesi'nde hizmete açtıkları 200 kişilik Kur'an kursunun diğer camilere örnek olduğunu söyledi.

'Keçiören için hep birlikte çalışacağız'

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, yaptığı konuşmada şu mesajları paylaştı 'Mahalle sakinlerimizin taleplerini dinlemek, anlamak ve bunlara çözüm üretmek için Keçiören Belediye Başkanımız Sayın. Dr. Mesut Özarslan ile yanınızdayız. Seçimlerin bir hizmet yarışı olduğunu unutmadan, sorunlarınızı yalnızca seçim dönemlerinde değil her zaman dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Daha katılımcı bir anlayışla, daha yaşanabilir bir Keçiören için hep birlikte çalışacağız.'

Mahalle muhtarları memnuniyetlerini dile getirdi

Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Şerafettin Akıl, Aktepe Mahalle Muhtarı Şaban Özdemir, Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Özdem Karaca Yıldız ve Güzelyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Alver, mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarıyla yakından ilgilendiği için Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti. Muhtarlar, düzenlenen mahalle buluşmalarında, mahalle sakinlerinin isteklerini doğrudan iletme imkânı bulmalarının kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Sorunlar yerinde çözüme kavuşturuldu

Mahalle buluşmasına yoğun katılım gösteren vatandaşlar, Keçiören Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Program süresince her yaştan vatandaşın bireysel ve mahalleye yönelik sorunları ve talepleri anında değerlendirmeye alındı. İş arayan vatandaşlar ise alanda kurulan Kariyer Ofisi standı aracılığıyla çözüm odaklı destek aldı. Program sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar yapılırken, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan çocuklara futbol topu hediye etti.