Osmangazi Belediyesi, gençlerin girişimcilik alanında farkındalık kazanmalarını amaçlayan söyleşilerine bir yenisini daha ekledi. 'Girişimci Kafası Söyleşisi' programı kapsamında son olarak Akrida Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Özdemir, gençlerle bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen Girişimci Kafası Söyleşisi'nde iş dünyasındaki deneyimlerini katılımcılara anlatan Akrida Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Özdemir, girişimciliğin yalnızca bir fikir üretmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda sabır, inanç ve emek gerektirdiğini ifade etti. Sosyolog Mürvet Özçelik Doğan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda katılımcılar, girişimciliğin temel dinamikleri ve markalaşma sürecinde başarıya ulaşmanın inceliklerine dair önemli bilgiler edindi.

'Hedef Belirleyin, Engelleri Büyütmeyin'

Gençlerin bu tür programlara ihtiyacı olduğunu belirten Yavuz Özdemir, 'Yeni nesil, bugünkü imkanların geçmişte büyük bedellerle kazanıldığını çoğu zaman fark edemiyor. Oysa başarı sabır, emek ve istikrarla elde edilir. Bende kendi hikayemi bu şehirde azimle yazdım. Okurken çalıştım, yılmadım. Bugün ise 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu süreçte büyük gayret, fedakarlık ve inanç var. Gençlere tavsiyem; hedef belirleyin, engelleri büyütmeyin, dürüst olun ve işinizi sevgiyle yapın. Samimiyetle çalışan her insanın karşılığını mutlaka alacağına inanıyorum' dedi.

Gençlerin bu buluşmalarda yer almasının onların geleceğine ışık tuttuğunu söyleyen Özdemir, anlamlı organizasyonu hayata geçiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.