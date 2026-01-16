İZİKAD'ın 2026 yılı ilk üye buluşmasına konuk olan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ekonomik ve toplumsal krizlerin yükünü en çok kadınların taşıdığını belirterek, 'Kadınlar yalnızca krizin mağduru değil, değişimin en güçlü taşıyıcısıdır' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir İş Kadınları Derneği'nin (İZİKAD) 2026 yılı ilk üye buluşması Mövenpick Otel'de gerçekleştirildi. İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten'in açılış konuşmasının ardından Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Gülgün Tosun katılımcılara hitap etti.

Konuşmasında dünyada ve Türkiye'de yaşanan siyasal, ekonomik ve toplumsal krizlere dikkat çeken Başkan Helil Kınay, artan eşitsizliklerin toplumun dezavantajlı kesimlerini daha fazla etkilediğini söyledi. 'Bugün mutsuzlukta ve adaletsizlikte eşitlenmiş durumdayız. Ancak bu karanlıktan çıkacak gücü de yine kadınlar yaratıyor' diyen Kınay, kadınların değişimin temel aktörü olduğunun altını çizdi.

Siyasetin yalnızca partilerden ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Kınay, 'Hayatın kendisi siyasettir. Evde, işte, mahallede kurduğumuz her ilişki bir sorumluluktur' ifadelerini kullandı. Umutsuzluk duygusunun topluma bilinçli olarak yayıldığını belirten Kınay, 'Hiçbir şey değişmez algısı en büyük tehlikedir' dedi.

Karabağlar Belediyesi'nde kadın temsiliyetinin güçlendiğini aktaran Kınay, 6 başkan yardımcısının 4'ünün kadın olduğunu, kadın yöneticilerin akademik ve mesleki birikimleriyle kente katkı sunduğunu söyledi. Kadın emeğini destekleyen projelere de değinen Kınay, kadın emeği pazarlarının 30 tezgahtan 300 tezgaha çıkarıldığını, Bölgesel İstihdam Ofisi aracılığıyla yaklaşık 1700 kişinin işe yerleştirildiğini, bunların 940'ının kadın olduğunu açıkladı.

Sosyal yardımların Karabağlar'da şeffaf ve veri temelli yürütüldüğünü belirten Kınay, 'Sosyal yardım bir lütuf değil, haktır' diyerek desteklerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti.

İZİKAD Başkanı Özden Erten ise kadın dayanışmasını büyütmeye devam edeceklerini belirterek, toplumsal cinsiyet eşitliği ve karar alma mekanizmalarında kadın temsilinin artırılmasının 2026'da da öncelikleri arasında olacağını söyledi.

Programın sonunda Erten, Başkan Kınay'a plaket takdim ederken, Kınay da İZİKAD'a yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.