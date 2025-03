Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ramazan boyunca iftarını vatandaşlarla toplumun her kesimiyle biraya gelerek yapıyor.ORDU (İGFA) - Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da toplumun her kesimiyle bir araya gelerek ve onlarla iftar açmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Otağı’nda gerçekleştirilen iftar programına katılan Başkan Güler, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Düzenlenen İftar programına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, İl Kadın Kolları Başkanı Şeniz Eyigün ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN GÜLER: “SİZİNLE BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Gerçekleştirilen iftar programında konuşan Başkan Güler, “Sizler büyük bir ailenin çok kıymetli mensuplarısınız. Bizler sizlere hizmet ettikçe daha mutlu oluyoruz” dedi.

Başkan Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Sizler bizim için önemli ve değerlisiniz. Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere her alanda hizmet etmeye devam ediyoruz. Bünyemizde bulunan bütün sosyal tesisler sizin emrinizde. Bizler sizler için bu tesisleri hizmete açtık. Onun için gönül rahatlığıyla bu tesislerden faydalanabilirsiniz. Biz dün olduğu gibi bugünde yarında sizinle bir arada olacağız. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ağzımızın tadı bozulmasın. Sizleri çok seviyoruz”

Program sonunda Başkan Güler, Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazanlarını tebrik etti.