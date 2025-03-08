İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çok sayıda etkinlik düzenliyor. 12 Mart’a kadar sürecek etkinlikler kapsamında nefes egzersizleri, atölye çalışmaları ve kadın sağlığı eğitimleri var.İZMİR (İGFA) - İzmirli kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün 4-12 Mart tarihleri arasında düzenlediği etkinliklerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor. Bu kapsamda Örnekköy Kadın Dayanışma Merkezi’nde ve Bayraklı Gümüşpala Semt Merkezi nefes egzersizlerinden “Kendinize İyi Bakın” atölyesine, kadın sağlığı eğitiminden bebek ebeveyn rehberliğine kadar pek çok etkinlik yapıldı. Etkinlikler sonunda kadınlara hijyenik ped de dağıtıldı.

Etkinlikler 12 Mart’a kadar sürecek 8 Mart’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde saat 14.00’te “Kadın İsterse” konulu panel düzenlenecek. Panelde girişimci ve başarılı kadınlar Maria Bulanalp, İlknur Şahan, Günce Kazazoğlu ve Ece Sarıoğlu konuşmacı olarak yer alacak. 10 Mart’ta Kadifekale Kadın Dayanışma Merkezi’nde saat 14.30’da ve Konak Umurbey Mahallesi’nde Egedeniz Tekstil Fabrikası’nda saat 15.30’da kadınlara yönelik kadın sağlığı eğitimleri verilecek.