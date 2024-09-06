Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde Yeni Malatyaspor’un futbolcularıyla antrenman öncesi bir araya gelerek bir süre sohbet etti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeni Malatyasporlu teknik heyet ve sporcularla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında basın mensuplarına vermiş olduğu demeçte, Yeni Malatyaspor’u zor şartlardan çıkarmak için ellerinden gelen çabayı harcayacaklarını belirten Başkan Er, "Şu anda bulunmuş olduğumuz tesisler İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğim döneminde yapıldı. Tesislerle ilgili elektrik ve doğalgazının kesik olduğu, deplasman için araç sıkıntısı çekildiği ve ayrıca en büyük sıkıntılardan biri ise takımın gerektiği şekilde beslenememesi gibi sorunlarla mücadele ettiği tarafımıza iletildi. Bu sorunların çözümü noktasında Büyükşehir Belediye Başkanı olarak neler yapabiliriz, bu sorunları nasıl aşarız bunu düşünmeye başladık. Malatya gerçekten büyük bir deprem yaşadı il olarak da büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Ancak Yeni Malatyaspor’umuzun içinde bulunduğu durumu göz önüne aldığımız zaman komada olan bir takımı hiç olmazsa servise çıkarmak için elimizden gelen desteği imkânlarımız ölçüsünde sağlayalım. Burada kulübün yapması gerekenleri yapamayız ama bir şehrin Belediye Başkanı olarak bu duymuş olduklarımıza da duyarsız kalamazdım. Hocalarımız, gençlerimiz yüreklerini ortaya koymuşlar fedakârca çalışıyorlar. Benim burada tek amacım antrenman yaparken, deplasmana giderken hayatınızı biraz daha nasıl kolaylaştırabiliriz bunun için çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Bolu’da bir kamp ayarladık sizi kampa göndereceğiz. İnşallah en kısa sürede stadımızdaki eksiklikler tamamlanacak ve kendi sahamızda maçlarımızı oynayabileceğiz" diye konuştu.

Takım Kaptanı Abdulsamet Dumlu, vermiş oldukları mücadeleye ortak olduklarından ötürü teşekkür ederken, antrenör Murat Uçkun da Başkan Er'e ayrıca teşekkür etti.

Konuşmaları sonrasında Başkan Er, sporculara tatlı ikramında bulundu.