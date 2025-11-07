Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Sarıgöl'de mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek, katılımcı belediyecilik anlayışını vurguladı. 'Sizlerle beraber hem Manisa'ya hem Sarıgöl'e güzel hizmetler yapacağız' dedi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Sarıgöl'deki ziyaretlerinde mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluştu. Toplantılarda muhtarların ve STK temsilcilerinin taleplerini tek tek dinleyen Dutlulu, görev süresi boyunca işbirliğine önem verdiğini belirtti.

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz de ilçenin 35 mahallesinde muhtarlarla birlikte yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Dutlulu, halkla iç içe bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyleyerek, 'Sarıgöl'de yapacağımız her hizmeti, vatandaşların onayı ve katılımıyla gerçekleştireceğiz. Halkla beraber çalışmak sosyal demokrat belediyeciliğin temel özelliğidir' dedi.

Daha önce Akhisar'da Cumartesi Pazarı projesinde benzer bir katılımcı süreç yürüttüklerini hatırlatan Dutlulu, 'Sizlerle beraber hem Manisa'ya hem Sarıgöl'e güzel hizmetler yapacağız' diyerek toplantıyı sonlandırdı.