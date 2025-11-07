Antalya Büyükşehir Belediyesi, sınav haftası başlayan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sıcak çorba ikramında bulunuyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ve ülkenin geleceği olan gençlerin yanında olmayı sürdürüyor. Vize haftasının başlamasıyla birlikte yoğunlukları artan öğrencilere, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çorba ikramında bulunuluyor. Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphane önünde yapılan çorba ikramı, 14 Kasım'a kadar 22:00-23:00 saatleri arasında yapılacak.

HEM ENERJİ HEM MOTİVASYON

Çorbalar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aşevinde özenle hazırlanıyor. Ders çalışma yoğunluğu arasında yemek yapmaya vakti olmayan öğrenciler, yapılan sıcak çorba ikramıyla birlikte öğün atlamadan, ders çalışma maratonunu sürdürmeye devam ediyor. Bu yoğun dönemde yapılan çorba ikramının kendilerine hem enerji verdiğini hem de motive ettiğini söyleyen öğrenciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR ÖĞRENCİLERİN YANINDA

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, vize haftasında öğrencilerin içini ısıtmaya geldiklerini söyledi. Talay, '3-14 Kasım tarihleri arasında her akşam 22:00-23:00 saatleri arasında, Merkez Kütüphane önünde öğrencilerimize sıcak çorba ikramımız var. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, ders çalışılan uzun gecelere, soğuk havaya, sınav stresine iyi gelecek bir mola için sizi çorba ikramımızla merkez kütüphane önüne bekliyoruz. Bazen bir kase çorba, yorgun bir gecede en güzel dayanışmadır. Tüm öğrencilere başarılar diliyoruz' dedi.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Fatma Dağ, ' Bugün ders çalışmak için kütüphaneye geldim ve bu çorba ikramıyla karşılaştım. Ders çalıştığımız bu soğuk havalarda Antalya Büyükşehir Belediyesi çorba getirmiş bize. Vize haftasında yoğunluktan yemek yapmaya bile fırsatımız olmuyor. Böyle bir şey düşünülmesi çok güzel olmuş Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz' diyerek memnuniyetini dile getirdi.