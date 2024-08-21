Kayseri merkezli 200 kilometre yarıçapta yer alan çevre illeri de kapsayacak şekilde Orta Anadolu’nun Uluslararası Hava Kargo Merkezi artık Kayseri olacak.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı’nın gümrüklü Uluslararası Hava Kargo Terminali’ne kavuşacağının müjdesini vererek, “Orta Anadolu’nun Uluslararası Hava Kargo Merkezi artık Kayseri olacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Yerel yönetim, kamu, kurum ve kuruluşları ile el ele verip, birliğin, beraberliğin getirdiği hizmet anlayışının en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, yoğun çaba sergileyip destek verdiği yeni bir projenin daha hayata geçirilmesine öncülük ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi’nin hayata geçirilmesinin ardından eski terminal binasının da Uluslararası Hava Kargo Terminali binasına dönüştürüleceğinin müjdesini verdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Havalimanı, Uluslararası Hava Kargo Terminali’ne kavuşuyor. Yoğun çabalarımız ve şehrimizin ileri gelenlerinin destekleriyle eski havalimanı binası dış hatlar gelen yolcu terminali, Gümrüklü Uluslararası Hava Kargo Limanı’na dönüştürülüyor” dedi.

“Orta Anadolu’nun Uluslararası Hava Kargo Merkezi Artık Kayseri Olacak” diyen Başkan Büyükkılıç, bu projenin şehrin ticaret ve ihracat hayatına canlılık katacağını vurgulayarak, “Ürünlerin taşınmasında yoğun olarak kullanılan hava kargo, şehrimizin ticaret ve

ihracat hayatına canlılık getirecek ve yeni ticari ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayacak. Kayseri merkezli 200 kilometre yarıçapta yer alan çevre illeri de kapsayacak şekilde Orta Anadolu’nun Uluslararası Hava Kargo Merkezi artık Kayseri olacak” ifadelerini kullandı.

Taze çiçek, meyve, balık, mücevher, altın ve gümüş takılar, makine parçaları, teknolojik ürünler gibi ürünlerin taşınmasında ve ihracatında hava kargonun çok büyük avantaj sağladığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından çok yakında ihale yoluyla uluslararası nakliyat şirketlerine yer tahsisine başlanacak, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından da gümrük hizmetleri yerine getirilecek. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.