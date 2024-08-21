Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm Nevşehirlileri hafta sonu gerçekleştirilecek olan Kapadokya Rallisi’ni izlemeye davet ederek, “Gerçekten şehrimize hem bir heyecan getirecek hem de farklı bir değer katacak bir ralliyi gerçekleştireceğiz.” dedi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, Başkent Turing Spor Kulübü tarafından 24-25 Ağustos tarihlerinde, Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Nevşehir Valiliği ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun desteğiyle gerçekleşecek olan Kapadokya Ralisi’nin parkurlarında incelemelerde bulundu.

Beraberinde Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Ahmet Çöler ile gittiği parkurda, organizasyon yetkililerinden son durum hakkında bilgi alan Başkan Arı, Kapadokya’nın büyüleyici coğrafyasında, 62 km uzunluğundaki toprak parkurda, peribacaları, derin vadiler ve tarihi yapılar arasında gerçekleşerek rallinin Türkiye Ralli Şampiyonası’na aday olmasının yanı sıra, ülkenin motor sporları tarihine de damgasını vuracağını söyledi.

Parkur incelemeleri sırasında tespit edilen çöplerin gönüllü gençler tarafından toplanarak molozların Nevşehir Belediyesi ekiplerince kaldırıldığını belirten Arı, bu gibi önemli organizasyonlar öncesinde çevre temizliği konusunda toplumun tüm kesimlerinin daha fazla hassasiyet göstermelerini istedi.

Arı; “Büyük Kapadokya Rallisi hafta sonu başlıyor. Gerçekten şehrimize hem bir heyecan getirecek hem de farklı bir değer katacak bir ralliyi gerçekleştireceğiz. Bir yarışçının toplamda 200 km mesafe kat edeceği, şehrimizdeki bütün turizm beldelerimi, turizmden faydalanan ilçelerimizi içine alacak çok özel bir yarış olacak. Bugün etaplarda incelemelerde bulunuyoruz. Yarış güzergahlarını gezerken maalesef çirkin görüntüler göze çarptı. Arazilerde rastgele dökülen molozlar ve çöpler hoş olmayan görüntüler oluşturuyor. Bunla ilgili gerekli talimatları verdim. Ekiplerimiz gönüllü gençlerimiz ile birlikte buraları temizleyecek. Yarış vesilesiyle biz temizleyelim ama ne olur çöplerimizi atarken dikkat edelim. Gelişigüzel yerlere çöp ve moloz dökmeyelim. “ diye konuşt