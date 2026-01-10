Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ray döşeme çalışmaları başlayan 1.4 km uzunluğundaki Alikahya-Kartepe tramvay hattında incelemede bulundu. Çalışmaların hızla ilerlediğini vurgulayan Başkan Büyükakın, tramvay ve metro projeleri ile raylı sistemdeki kapasiteyi ciddi anlamda artırdıklarını söyledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında dev projeler hayata geçirirken, Başkan Tahir Büyükakın da her gün saha gezileri ile çalışmaları yakından takip ediyor. Başkan Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Murat Yılmaz ile birlikte, inşaat çalışmaları hızla devam eden 1.4 km uzunluğundaki Alikahya-Kartepe tramvay hattında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem projeksiyonuna dair önemli açıklamalar yaptı.

DURMUYORUZ, ÇALIŞIYORUZ

En son Kuruçeşme'den Alikahya'ya gelen doğu-batı yönündeki tramvay hattının, yeni projeyle Kartepe Kent Meydanı'na kadar uzanacağını belirten Başkan Büyükakın, 'Durmuyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün raylı sistem ağımızı genişletiyoruz. Çünkü Kocaeli'deki toplu taşıma sisteminin kalıcı ve sağlıklı bir zemine kavuşması için raylı sistem payını yüzde 7'den 15'lere çıkarma hedefi belirlemiştik. Bu doğrultuda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Otogardan Alikahya'ya gelen ilave hattımız tamamlandı. Kartepe'ye gidecek yeni ilave hattın uzunluğu 1.4 km. Yaz döneminde buradaki inşaat bittiğinde Kocaeli'deki raylı sistem hattının uzunluğu 18.7 km olacak' dedi.

METRODA SON DURUM NE?

Başkan Büyükakın tramvayın yanı sıra metro çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: 'Gebze Metrosu 1 yıl gibi bir zaman diliminde tamamlanacak. Yaklaşık 28 kilometrelik Kuzey Metro Hattı'nın yapımı da bir yandan devam ediyor. TBM'ler (Tünel Kazma Makineleri) çalışıyor. İstasyon yapılarının şantiyeleri kuruldu. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde Kocaeli, raylı sistemlerdeki temel altyapı işlerini bitirmiş olacak.

HEDEFİMİZ YÜZDE 15

Geçtiğimiz haftalarda sayın milletvekillerimiz ve il başkanımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaretimizde Güney Metro Hattı için de görüşmeler gerçekleştirdik. Daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde Güney Metro Hattı'nın yapılması için de süreç başlatılmıştı. Şu an Büyükşehir Belediyesi olarak Güney Metro Hattı'nın proje çalışmalarını yürütüyoruz. Orayı da yatırım programına aldıktan sonra Kocaeli dört yönden raylı sistem çalışmalarını tamamlamış olur. Buradaki projeksiyonumuz 10 yıllık bir süreç. Hepsi tamamlandığında Kocaeli'de toplam yolculuğun içindeki toplu taşımanın payı yüzde 30'lara, raylı sistemin payı ise yüzde 15'lere erişmiş olacak. Gerçekten büyük bir kapasite.

TRAMVAY ARAÇLARI UZAYACAK

Bunun yanı sıra mevcut tramvay hattımızın kuplaj çalışmaları da yürütülüyor. Yani durakları tek değil iki tramvay aracı yanaşacak şekilde ayarlıyoruz. İlk planlandığında tramvayın günlük yolcu kapasitesi 14 bin civarındaydı. Çok hızlı bir şekilde kapasitemiz 50 bine ulaştı. Raylı sistem hattının genişlemesi ve durakların büyütülmesi ile birlikte yeni alınan tramvay araçlarını da devreye koyarak, günlük 100 bin yolcu kapasitesine ulaşmış olacağız. Bu da Kocaeli'nin merkezindeki trafik hareketliliğini çok rahatlatmış olacak. Ama biz bununla yetinmeyeceğiz.'

KARTEPE YÖNÜNDE RAYLAR DÖŞENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında hizmete aldığı tramvay hattı, Ekim 2025'teki çalışmaların tamamlanması ile birlikte Alikahya Stadyumu'na kadar uzandı. Böylece toplam hat uzunluğu 17.3 km'yi buldu. Artan yolcu sayısına paralel olarak tramvayın hattını genişleten Büyükşehir Belediyesi, söz konusu hattın konforunu da artırıyor. Kent içi toplu taşımada en çok tercih edilen araçlardan biri olan tramvay hattı, 1.4 km'lik yeni hatla birlikte Kartepe'ye de uzanarak, 18.7 km olacak. Bu kapsamda devam eden çalışmalarda raylar döşenmeye başlandı. Ray döşenen 150 metrelik alana ana beton döşeme işlemi yapılırken bu hattın trafo merkezi kazısı da ilerleyen günlerde başlayacak. Toplamda 1.4 kilometre uzunluğundaki yeni hatta iki durak olacak. EDOK Komutanlığı ve Nesibe Aydın Okulları önünden geçecek olan duraklar, yakın zamanda on binlerce vatandaşa hizmet verecek.