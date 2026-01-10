Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak amacıyla hayata geçirdiği Güneş Enerji Santralleri (GES) ile hem doğayı koruyor hem de devasa bir enerji tasarrufu sağlıyor. Yıl boyu yapılan üretimle toplamda 4 milyon 112 bin 810 kWh enerji elde edilerek yaklaşık 90 bin 893 ağaç dikimine eşdeğer karbon salınımının önüne geçildi.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak çevre dostu belediyecilik örneği sergilemeye devam ediyor. Şehrin enerji ihtiyacını karşılamak ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla kurulan iki büyük tesis, şehrin enerji arzına güçlü bir katkı sunmayı sürdürüyor.

TEMİZ ENERJİNİN MERKEZİ: AHİMEHMET GES

Belediye bünyesindeki enerji üretiminin en büyük payı Ergene'ye bağlı Ahimehmet Mahallesi'nde kurulan GES'e ait. 2.2 MW güce sahip olan tesis, tek başına 3 milyon 994 bin kWh'i aşkın enerji üreterek belediye bütçesine büyük katkı sağladı. Bu üretim sayesinde 1 milyon 765 bin kilogramdan fazla karbondioksit salınımı engellenirken, bu çevreci hamle doğaya 88 bin 282 ağaç kazandırılmasıyla eşdeğer bir etki yarattı.

KARACAKILAVUZ'DA CAN DOSTLARA 'TEMİZ ENERJİ'

Süleymanpaşa'da bulunan Karacakılavuz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne kurulan 50 kW'lık sistem ise yerinde üretim ve tüketimin en güzel örneklerinden birini sunuyor. Hayvan barınağının enerji ihtiyacının yarısından fazlasını güneşten karşılayan sistem; 118 bin kWh'in üzerinde üretim gerçekleştirirken, 2 bin 611 ağaç dikimine eşdeğer katkı sağladı ve barınağın elektrik giderlerini minimize ederek kaynakların verimli kullanılmasını sağladı.

CANDAN BAŞKAN: 'TEKİRDAĞ'I ENERJİ ÜRETİMİNDE DE ÖRNEK BİR KENT YAPMAYA KARARLIYIZ'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, 'Enerjimizi güneşten alıyor, geleceğe temiz bir dünya bırakıyoruz. Toplamda 4 milyon kWh'i aşan temiz enerji üretimimiz, şehrimizin sadece bugününe değil, yarınlarına ve çocuklarımıza bırakacağımız tertemiz doğaya yapılmış bir yatırımdır. Çevreci projelerimizle Tekirdağ'ı enerji üretiminde de örnek bir kent yapmaya kararlıyız.' ifadelerini kullandı.