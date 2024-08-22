Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Öncü Kadınlar Derneği Başkanı Serpil Büşra Namlı ve yönetimini makamında ağırlayarak, kadınların toplumsal hayattaki vazgeçilmez rolüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kadının sadece aile içinde değil, ticaretten siyasete, bilimden sanata, toplumsal vicdandan yardımlaşmaya kadar her alanda kritik bir rol oynadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu katkının toplumun sürdürülebilirliği ve sağlıklı gelişimi açısından hayati olduğuna dikkat çekti.

Başkan Büyükakın, kadınların toplumsal düzenin inşasında ve nesillerin yetişmesinde üstlendikleri büyük sorumluluğun, toplumun geleceği adına taşıdığı önemi akademik bir bakış açısıyla ele aldı. "Kadınlar, sadece biyolojik değil, sosyal, kültürel ve psikolojik açılardan da nesillerin yetişmesinde anahtar bir konuma sahiptir. Onların rol modeli olmaları, çocukların ve gençlerin değerleri, ahlaki prensipleri ve toplumsal bilinci öğrenmesinde temel taşlardan biridir" dedi. Başkan, kadınların toplumsal sorumluluklarını yerine getirirken, aynı zamanda iş dünyasında, siyasette ve sanatta aktif roller üstlenmelerinin, toplumun daha güçlü ve dengeli bir yapıya kavuşmasına olanak sağladığını belirtti.

“TOPLUMUN İLERLEMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Kadınların tarihte ve günümüzde öncü roller üstlenerek topluma yön verdiğini ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede hatırlatan Başkan Büyükakın, "Kadınlar, geçmişte milli mücadelede ve toplumun en kritik dönemlerinde hep ön saflarda yer almışlardır. Bugün de bu öncülüğü sürdürmeleri, sadece toplumsal gelişim için değil, ülkemizin gelişme ve küresel ölçekte güçlenme hedefleri için de hayati önemdedir. Kadının gücünü ve katkısını göz ardı eden bir toplumun ilerlemesi mümkün değildir" şeklinde konuştu.

“VİCDAN MEKANİZMASININ EN ÖNEMLİ TAŞIYICILARIDIR”

Başkan Büyükakın, ayrıca kadınların toplumsal vicdanın sesi olma görevini de üstlendiğine vurgu yaptı. "Kadınlar, toplumun merhamet, adalet ve vicdan mekanizmasının en önemli taşıyıcılarıdır. Yardım eli uzatma, toplumsal dayanışmayı güçlendirme ve sosyal adaletin tesis edilmesinde kadınların katkısı büyüktür. Bu anlamda, kadınların öncü rolleri, sadece bireysel başarılar olarak değil, toplumsal kalkınmanın en önemli bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.