Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na atanan Mehmet Uncu,Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir’i ziyaret etti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - AK Parti Yeşilli İlçe Başkanı İsmail Bayhoca ve teşkilat üyeleri ile birlikte Belediye başkanı Hayrettin Demir’i ziyaret eden Uncu ilçede devam eden projeler hakkında belediye başkanı Hayrettin Demir’den bilgi aldı.

ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞIMIZA HİZMET OLMALI Daha sonra Belediye Başkasnı Hayrettin Demir, Ak Parti Yeşilli İlçe Başkanı İsmail Bayhoca ve partililerle beraber Yeşilli Kentsel Dönüşüm Projesini yerince inceleyen Ak Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Kentsel Dönüşüm Projesi Yeşilli ilçesine gerek sosyal ve gerekse ekonomi anlamda büyük katkı sağlayacağını söyledi.

23 yıldır sayısız projelere imza atan Ak Parti, ülkemizi en muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmayı başardığını belirten Uncu,” AK Parti kurulduğundan bu yana şehirlerin kalkınmasında ve millete hizmet yolunda durmadan çalışmış, büyük atılımlara öncülük yapmıştır. Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Demir’in girişimleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlığımızın büyük destekleri ile Yeşilli ilçemizde Kentsel Dönüşüm Projesi'nin İlk Etap Bedesten Çarşı ve Mardin yerel yatay mimarisiyle yapımı süren konut Projesi'nin inşatı bütün hızıyla devam ediyor. 196 konutluk TOKİ konutları bitme aşamasındadır. İlçemizde çok güzel hizmetler devam ediyor. İşte bizlerde bu hizmetlerin heba olmaması ve daha da güçlü projelerin hayata kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ 14 MAHALLEYE YAYACAĞIZ" Yeşilli'de Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Güneydoğu'da ilk kez uyguladığı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin İlk Etap Bedesten Çarşı ve Mardin yerel yatay mimarisiyle yapımı süren konut Projesi'nin inşa çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi'ni ilk başlatan belediye olma özelliği taşıdığını kaydeden Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, 6 Şubat'ta yaşanan büyük yıkım ve can kaybına neden olan depremin ardından yıllar önce başlattıkları Kentsel Dönüşüm Projesi kararında zamanın kendilerini haklı çıkardığını kaydetti.

Yeşilli'de yapımı devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi'nin iki mahallede hızlı bir şekilde sürdüğünü, projenin ilçenin 14 mahalesine aşamalı bir şekilde yaymak için çalışmalar başlattıklarını kaydeden Demir, Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte ilçemiz bir cazibe merkezi haline gelecek. İlçeye tersine göçün başlayacak. Yeşilli'de ilk 5 yıldızlı otel projesinin inşaatı devam ediyor.

TOKİ KONUTLARI BİTME AŞAMASINA GELDİ Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Yeşilli'de gönül belediyeciliği anlayışından hareketle, ilçe merkezinde yerel yatay mimariyle 250 konut, 250 işyerinin yapım çalışmasının hızla sürdüğünü anlatan Demir, "İlçe merkezimiz şuanda adeta büyük bir şantiye görünümündedir. Bu görüntü aynı zamanda geleceğin Yeşilli'sinin temelinin de görüntüsüdür. Kentsel dönüşümün ilk iki mahallesindeki çalışmalarda 250 konut ve 250 işyerinin inşaası sürüyor. Merkez camimizi altındaki bayan erkek taziye evleri, yemekhanesiyle tamamlamış olduk. Yeşilli için iki ayrı TOKİ Projemiz var. İlk projemizde 200 konutluk ilk etap çalışmasında sona yaklaştık. Bölgede ilk kez kentsel dönüşüme el atmış, ve bunu başarılı bir şekilde sürdürüyor olduk. Her doğumda olduğu gibi Kentsel Dönüşüm Projemize karşı çıkanlar oldu, 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremin ardından projeyi başlatmış olmamızda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkmış oldu. İki mahallemizde devam eden çalışmalarımızı Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın desteğiyle Yeşilli'de bulunan 14 mahallemize yayarak yerinde kentsel dönüşümü en nizami şekilde uygulayan ve bununla birlikte hem vatandaşların yaşam konforunu yükseltmeyi hedefliyoruz. Hem de ilçemizi adeta şahlandırmış olacağız. Bununla birlikte kırsal mahallelerimizi de köy evlerimizle ağıllarımızla yeniden dönüştürmek için projeler hazırlamak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Yeşilli ilçesinin Mardin'in en konforlu ilçesi haline getirilmesi konusunda iddialı olduklarını kaydeden Başkan Demir, Yeşilli'ye kazandırdıkları yatırımlar arasında bulunan spor komplekslerinden, kapalı olimpik yüzme havuzu, basketbol sahaları, futbol sahaları, doğal gaz projesi, yolların asfalt ve parke taşı ile döşenmesi gibi bir çok hizmete imza attıklarını, atmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ak parti Yeşilli İlçe Başkanı İsmail Bayhoca ise, Yeşilli ilçemizde Ak parti iktidarı dönemde çok güzel hizmetlere imza atıldığını ifade ederek,, bir yandan Kentsel Dönüşüm Projesi ve TOKİ projesi bir yandan da diğer farklı hizmetlerle ilçemizin halkına en güzel hizmetleri yaptık. Bu hizmetlere vesile olan Ak Partimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.