CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2024'ünü değerlendirdi. Pala, GSS prim borcu olan vatandaşların 1 Ocak 2026'dan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayabileceğini ve yıllık sağlık verilerinin Türkiye'nin sağlık performansını ortaya koyduğunu belirtti.

ANKARA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararının henüz çıkmadığını ifade etti.

CHP'li Pala, '1 Ocak 2026 itibarıyla GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Tekrar bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanması gerekiyor. Bu kararın ne zaman çıkacağı, prim borcu olan ve kış günlerinde hastaneye gitmek zorunda kalan vatandaşlarımız için büyük bir beklenti oluşturmuş durumda' dedi.

https://twitter.com/KAYIHANPALA/status/2008513337932575091

Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2024'ünü geç yayımladığını belirten Pala, Türkiye'nin sağlık göstergelerine de dikkat çekerek, 'Türkiye'de doğumda beklenen yaşam süresi yaklaşık 78 yıl olarak açıklandı ve bu, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesi ortalamasının 1 yıl gerisinde. Hem kadınlar hem de erkekler, Avrupa bölgesindeki ortalamaya göre daha kısa bir ömre sahip. Türkiye'de bebek ve çocuk ölüm hızı yüksek; neredeyse üç kat daha fazla ve yıllardır azalma görülmüyor' dedi.

Milletvekili Pala, GSS prim borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması için yetkililere çağrıda bulundu.

https://youtu.be/a9OFBmhL4nI