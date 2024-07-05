Türkiye 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başındaydı. Partilerin aldığı oy oranlarına bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 37.7 iken AK Parti’nin oy oranı yüzde 35.5 oldu. Bursa da seçim sonuçları en çok tartışılan illerden bir tanesiydi ve seçimlerde Mustafa Bozbey yüzde 47,62 oy oranı ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Peki Bozbey'in mazbatasını aldığı 5 Nisan 2024 tarihindeki büyük değişimin ardından Bursa'da neler yaşandı?BURSA (İGFA) - 31 Mart seçimlerinde Bursa’da kullanılan 1 milyon 806 bin 893'ü geçerli oyun 860 bin 105'ini alarak Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, 5 Nisan’da mazbatasını aldı.

Tam üç ay önce mazbatasına kavuşan Başkan Bozbey, 5 Nisan’ı bayram günü ilan etti.

KADİM ŞEHİR BAŞKANINA EMANET

Başkan Bozbey’in göreve gelmesinden iki gün sonra, kadim şehir Bursa’nın 698. yıl dönümü, Osmanlı ordusunun şehre giriş yaptığı Fetih Kapı önündeki törenle kutlandı. Törene katılan Başkan Mustafa Bozbey, halk tarafından coşkuyla karşılandı.

BAŞKAN BOZBEY SÖZÜNÜ TUTTU: İLK VAAT GERÇEKLEŞTİ

Yerel seçimler öncesi Mustafa Bozbey, su faturalarında indirim yapılacağını sözünü vermişti. 2024-2029 döneminin 1. Meclis Toplantısı’nın birinci oturumunda alınan karar ile birlikte şehirdeki su tarifesine yüzde 25 indirim yapıldı.

Ayrıca “Dilimiz, kimliğimizdir” ifadesini kullanarak Türkçe'nin önemine vurgu yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, tabelalarda Türkçe dil kullanımı kararı da oy birliğiyle meclisten geçti.

BURBAK ARTIK ÜCRETSİZ

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mustafa Bozbey ile gülümseten hizmetlerine hızla devam etti. Başkan Bozbey'in seçim vaatleri arasında bulunan BURBAK'ların ücretsiz hale getirilmesi vaadi de gerçekleşti. Yeni dönemde, BURBAK noktalarına park eden araçlardan artık ücret alınmıyor ve geçmişe yönelik otopark borçları da silindi.

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİNDE 'BOZBEY' DÖNEMİ BAŞLADI!

2024 Yerel Seçimler sonrası Marmara Belediyeler Birliğinde değişim rüzgarı esti. Tahir Büyükakın’ın birlik başkanlığı sona ererek, oybirliğiyle göreve Mustafa Bozbey seçildi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN EMEKLİLERE DESTEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, emeklilerin bütçesine katkı sunmak amacıyla da çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İhtiyaç sahibi emeklilere 2 bin lira destek çeki dağıtıldığını belirten Başkan Bozbey, Bursa’yı sosyal belediyecilikle buluşturmanın ve verilen sözleri bir bir tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ediyor.

BURSA'DA GECE SEFERLERİ BAŞLADI: VATANDAŞ RAHAT BİR NEFES ALDI

Bursa’da Başkan Bozbey, vatandaşların huzuru için bir adım daha attı. BursaRay güzergahında otobüs seferlerini haftanın altı günü gece 02.00’a kadar uzaması ve BursaRay’ın da cumartesi günleri 24 saat kesintisiz hizmet verileceği müjdesine Bursalılar tam not verdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR VİZYONUNU ORTAYA KOYDU

Önemli turizm değerlerini bünyesinde barındıran Bursa’yı turizm noktasında üst seviyelere çıkartacak planlar Başkan Bozbey’den geliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek modern bir görünüme kavuşturulan Burfaş Mudanya Plajı Tesisleri, 30 Haziran’da vatandaşın hizmetine sunuldu

. Şehrin markalaşma açısından büyük öneme sahip olması turizm açısından daha cazip bir hale getirdi.

BURSA’DA YANGIN SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Geçtiğimiz günlerde makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangın 7500 hektar alana zarar verdi. Söndürme çalışmalarının bitmesinin hemen ardından Başkan Bozbey ağaçlandırma çağrısında bulunarak hemen harekete geçti.