Osmangazi Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Erkan Aydın, belediyenin mali şeffaflığını ve sosyal hizmetlerdeki kararlılığını vurguladı. Mecliste ayrıca CHP, AK Parti ve MHP grupları çeşitli eleştirilerde bulundu.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından belediye meclis toplantı salonunda Ocak ayı meclis toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın başkanlık etti.

Meclis toplantısında gündem maddeleri öncesinde parti grup sözcülerine söz hakkı verildi.

AK Parti Grup Sözcüsü İsmail Hayat, trafikte yaşanan şiddet olaylarını eleştirerek, belediye ve yetkililerin bu konuda yürüttüğü çalışmalara teşekkür etti.

CHP Grup Sözcüsü ise, 2025'in zorluklarla geçtiğini vurgulayıp, belediyenin sosyal hizmetlerdeki başarısına dikkat çekerken, 2026 hedeflerini paylaştı.

MHP Grup Sözcüsü Osman Çimen ise, Alzheimer merkezlerinin devri ve belediyenin ihaleleriyle ilgili eleştirilerde bulunurken, kamu kaynaklarının şeffaf yönetilmesi gerektiğini savundu.

Başkan Aydın'ın yerel bir gazetede verdiği demeci anımsatarak, kamuoyunda EVYAM olarak bilinen Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezleriyle ilgili olarak belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarına karşılık bir devir ya da satış sürecinin yeniden gündeme getirildiğini anımsatan MHP'li Sözcü, 'Oysa 7 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiğiniz lansman toplantısında açıkça şu ifadeleri kullandınız: 'İsrafı keseceğiz. O kaynaklarla kreşler, Alzheimer merkezleri, gıda ve emekli desteklerini hayata geçireceğiz'. Bugün gelinen noktada ise yeni merkezler açmak bir yana, mevcut Alzheimer merkezlerinin kiralanması hatta satılması gündeme getirilmiştir. Bu doğrultuda meclisten karar alınmış ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yapılarak söz konusu merkezin, ödenmeyen SGK prim borçlarına karşılık devri talep edilmiştir. Buradan açıkça soruyoruz: Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir belediyecilik pratiğidir? Bursa kamuoyuna ve Osmangazili hemşehrilerimize sesleniyorum: Kamu kaynaklarıyla inşa edilmiş, büyük bir ihtiyacı karşılayan bu merkezlere hep birlikte sahip çıkmalıyız' diye konuştu.

Grup sözcülerinin konuşmalarına yanıt veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP'nin kurucu parti olduğunu hatırlatarak, belediyenin ihalelerdeki şeffaflığını ve mali disiplinini anlattı.

Devletin bir kurumunun başka bir devlet kurumuna devri ya da tahsisinin olağan bir uygulama olduğunu belirten Başkan Aydın, 'Nasıl ki Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan atletizm merkezi bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak işletiliyorsa, burada da benzer bir durum söz konusudur. Yani bir başkasına verilen bir ayrıcalık yoktur, keyfi bir işlem yapılmamıştır. Bu süreç, geçmişten gelen SGK ve sigorta borçlarının kapatılması amacıyla yürütülmüştür. Amaç, belediyenin mali yapısında kara delikler oluşmasını engellemek, meydanı canlandırmak ve sosyal hayatı hareketlendirmektir. Söz konusu firmanın ihaleye yasaklı olduğu ortaya çıktıktan sonra yapılan ihale iptal edilmiştir. Firma bu karara karşı dava açmış ve bir mahkeme süreci yaşanmıştır. Mahkeme kararına rağmen, sözleşme yine aynı firmayla imzalanmamıştır. Firma isim değiştirerek başka şirketler kurmuş, ancak bu firmalar da fiilen aynı yapının devamı olmuştur. İkinci ihale süreci de aynı nedenle iptal edilmiş ve yine sözleşme imzalanmamıştır. Üç kez ihale yapılmış, üçü de hukuki nedenlerle iptal edilmiştir. Mahkeme kararı olmasına rağmen belediye olarak imza atılmamıştır. Bu durumda, yeni bir ihale yapılana kadar mevzuatın izin verdiği şekilde geçici hizmet alımı yöntemiyle süreç yürütülmektedir. Yani anlatıldığı gibi keyfi, başıboş ya da denetimsiz bir durum söz konusu değildir' diye konuştu.

Başkan Aydın, kamu kaynaklarının verimli kullanıldığını, doğrudan teminleri azalttıklarını, açık ihaleleri artırdıklarını ve rekabeti güçlendirdiklerini belirterek, 'Gelirlerimizin gerçekleşme oranı yaklaşık yüzde 82 seviyesinde, giderlerle fark ise yüzde 5 civarında. Şeffaflıktan ve hesap vermekten hiçbir zaman çekinmiyoruz' diye konuştu.

Toplantıda ayrıca meclis gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.