ASELSAN, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni videosunda teknolojik kararlılığını ve hedef odaklı yaklaşımını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin savunma sanayii öncülerinden ASELSAN, sosyal medya hesaplarından yayımladığı yeni videosuyla dikkat çekti.

'Koşul fark etmez, hedef şaşmaz' mesajıyla paylaşılan video, ASELSAN'ın geliştirdiği ileri teknolojilerin ve savunma çözümlerinin etkinliğini öne çıkarıyor.

https://twitter.com/aselsan/status/2008900265286504484

Videoda, zorlu koşullarda bile hedefe ulaşma ve kararlılığı temsil eden çalışmalar, modern silah sistemleri ve teknoloji altyapısı üzerinden görselleştirildi. Paylaşım yüksek teknolojiye dayalı savunma çözümleri konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.