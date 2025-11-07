Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tümosan Konyaspor'un antrenmanını ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker'in de yer aldığı Murat Kurum Tesisleri'ndeki ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Altay, yeni göreve gelen Teknik Direktör Çağdaş Atan'a başarılar diledi.

Konyaspor'un tesis kazanması konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını ve son dönemde yaptıkları iki saha ve tesisi tamamladıklarını anlatan Başkan Altay, 'Konyaspor, bütün değerlerine sahip çıkan bir takım. Biz de Konya olarak bütün değerlerimize sahip çıkıyoruz. Ahmet Çalık bizim için çok önemli bir isim. Karakteriyle, Konyaspor'umuza verdiği katkıyla gönlümüzdeki yeri başka. Takımımıza çok önemli katkılarda bulundu. Kendisini rahmetle yad ediyorum. Karatay Belediyemiz Ahmet Çalık'ın ismini bir parka verdi. Geçtiğimiz ay da ailesinin ve bizim katılımımızla Selçuklu Belediyemizin inşa ettiği Spor Lisesi'ndeki bir spor salonuna ismini verdik. Çok da yakıştı. Öğrenciler, onun ahlakıyla, onun spor anlayışıyla yetişmiş olacak' diye konuştu.

'BAKANIMIZ DEPREM BÖLGESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR'

Konyaspor'a 7 bin 300 metrekare alanıyla Türkiye'nin en modern tesislerinden birisini kazandırdıklarını ve tesise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un isminin verildiğini kaydeden Başkan Altay, bu konuyla ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

Başkan Altay, 'Bakanımızın zaten böyle bir talebi yok. Kendisi başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemiz için çok yoğun çaba sarf ediyor. Bugünlerde 500 bin konutla herkesin bir ev alması konusunda bir umut oluşturdu. Gecesini gündüzüne katarak, ülkemizin gelişmesi ve Türkiye Yüzyılı'na hazırlanması için çaba sarf ediyor. Biz de Konyalılar olarak Konya'ya yapmış olduğu katkılardan dolayı isminin bu tesiste, Konyaspor'umuzun güzide tesisinde yaşatılmasını arzu ediyoruz. Önemli olan ortaya çıkan eser. Konya'nın bütün değerlerini Konya'mızda yaşatmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Polemiklerle kaybedecek vaktimiz yok' dedi.

Bugün gelinen noktada birlik ve beraberlik içerisinde Konyaspor'un başarısı için tüm Konya'nın kenetlenmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Altay, 'Bir taraftan da bunu bir siyasi hesaplaşmaya dönüştürerek Bakanımızın isminin tesisten kaldırılması için siyasi açıklama yapan arkadaşlarımıza da Konya'nın birlik beraberliği için birlikte hareket etmeyi öneriyorum. Konya için herkes çok kıymetli. İnşallah bundan sonra da bu kıymetlerin desteğiyle Konyaspor'umuz çok daha güzel günler görecektir. Konya'yı ve Konyaspor'u her zaman polemiklerin dışında tutmaya gayret ettik. Çünkü enerjimizi buna harcamaya ne vaktimiz var ne enerjimiz var. Bütün enerjimizi Konyaspor'un başarısı ve Konya'nın gelecek yüzyıla hazırlanması için harcamalıyız. Konyaspor'umuza başarılar diliyorum' diye konuştu.