Genel Sekreter Baraçlı, geleceğin modacılarının yetişeceği Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde profesyonel akılla amatör ruhu buluşturduklarını söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Seka Kültür Havzası’nda yer alan Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Baraçlı, alanda bulunan sergilerle Büyükşehir’in moda akademisi ve konservatuar bölümlerini dolaştı. Geleceğin modacılarının Kocaeli’den yetişmesinde öncelik ettiklerine değinen Genel Sekreter Baraçlı, ‘’Bilgi azalmayan bir sermayedir. Günümüzde en önemli kuruluşlar bilgiye yatırım yapıyorlar. Kocaeli Büyükşehir de bilginin ve üretimin olduğu her alanda insanımıza yatırım yapıyor’’ dedi.

PROFESYONEL AKIL, AMATÖR RUH

Büyükşehir’in eğitimin her alanında yer aldığına dikkat çeken Genel Sekreter Baraçlı, ‘’Büyükşehir modadan eğitime, spordan kültüre kadar bilginin ve üretimin yer aldığı her alanda konunun uzmanlarını gençlerimizle bir araya getiriyor. Spor salonlarımızdan şampiyonlar, etüt kütüphanelerimizden en başarılı öğrenciler çıktığı gibi Sanat İhtisas Merkezimizden de geleceğin modacıları çıkacak. Kocaeli’nin geleceğine yön vermek için buralarda profesyonel aklı amatör ruhla bir araya getiriyoruz’’ ifadesini kullandı.

MODA TASARIMLARINA TAM NOT

Genel Sekreter Baraçlı’ya Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel, Kentim A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Albayrak ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz eşlik etti. Singer Kalplere Dokunan 170. Yıl Sergisi’ni ilgiyle inceleyen Baraçlı, İhtisas Merkezi kursiyerlerinin ürettiği moda tasarımlarına tam not verdi.

İHTİSAS MERKEZİ’NDE NELER VAR?

Eski Seka Kâğıt Fabrikası’nın Taşlı Değirmen olarak hizmet veren 2,200 m2’lik yapısı, özgün formunun dışına çıkılmadan, tarihi dokusu içinde Seka Sanat İhtisas Merkezi olarak kentin kültür ve sanat hayatına yön veriyor. Merkez 3 ayrı bölümden oluşuyor. Sanat Galerisi’nde süreli sergiler yer alırken, Moda Akademisi ve Konservatuvar bölümlerinde de özel günler ve haftalara yönelik küçük sergiler ve kişisel sergiler gezilebiliyor. Moda Akademisi ve Konservatuvar bölümlerinde eğitimlerin dışında düzenli olarak ön kayıt sistemiyle eğitici workshoplar düzenleniyor.