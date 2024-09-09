Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Kocaeli Doğubayazıtlılar Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programında dernek üyeleri ve hemşerileriyle buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Başkan Ömeroğlu kahvaltıya, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Ak Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ile birlikte katıldı.

BAŞKAN ÖMEROĞLU: "50 YILDIR DİLOVASI'NDA YAŞIYORUM"

Konuşmasında Ağrı doğumlu olduğunu belirten Başkan Ömeroğlu, 50 yıldır Dilovası'nda yaşadığını ve bu ilçeyle derin bir bağ kurduğunu ifade etti. Ömeroğlu, "Hemşerilerimle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece, her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Yerel derneklerimiz, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek kaynaşmayı ve dayanışmayı güçlendirmekte önemli bir rol oynuyor. Belediye olarak, bu tür faaliyetleri desteklemeye ve halkımızla her zaman iç içe olmaya devam edeceğiz" dedi.

ANLAZUK: "HEMŞEHRİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Doğubayazıtlılar Dernek Başkanı Mehmet Anlazuk da yaptığı konuşmada derneğin misyonuna değinerek, "Amacımız, ilçemizde yaşayan kıymetli hemşerilerimizin yaşamlarının her safhasında yanlarında olmak. Bizler sadece mutlu günlerde değil, zor zamanlarda da bir arada olmayı hedefliyoruz. Derneğimiz, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu diri tutmak için çalışmalarına devam edecek. Hep birlikte, güçlü bir topluluk olarak ilçemize ve insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program, dernek üyeleri ve katılımcılar arasında gerçekleşen samimi sohbetlerle devam etti. Buluşma, halkla ilişkilerin güçlendirilmesi ve toplumsal bağların pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıdı.