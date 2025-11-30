İZFAŞ, geçen hafta Hong Kong'da düzenlenen Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği (UFI) 92. Global Kongresi'ne katılarak, 2026 yılında İzmir'de gerçekleştirilecek UFI Avrupa Konferansı'nı tanıttı.

İZMİR (İGFA) - Fuarcılık sektörünün farklı ülkelerden temsilcilerini bir araya getiren UFI 92. Global Kongresi'ne, bu yıl 45 ülkeden 597 delege katıldı.

Açılış ve kapanış programları, tematik deneyim alanları, panel oturumları ve yoğun görüşme trafiğiyle gerçekleşen kongre, küresel fuarcılığın mevcut durumuna ve geleceğine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme ortamı sundu.

İZFAŞ, kongrede gerçekleştirdiği sunumda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık vizyonu, İZFAŞ'ın organizasyon kapasitesi ve uluslararası iş birliklerine elverişli yapısını aktardı. Kentin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel geçmişinin de anlatıldığı sunumda, İzmir'in 3-5 Haziran 2026 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı UFI Avrupa Konferansı'nın hazırlık sürecine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Katılımcılar, İzmir'in bölgesel erişilebilirliği, fuar alanlarının teknik donanımı ve şehrin organizasyon deneyimi hakkında bilgilendirildi.

DİJİTALLEŞME KONUŞULDU

İZFAŞ heyeti, kongre boyunca fuar organizatörleri, alan yöneticileri ve sektörün çeşitli alanlarında faaliyet gösteren uluslararası paydaşlarla temaslarda bulundu. UFI'nin genel kurul ve komite oturumlarında ise fuarcılıkta sürdürülebilirlik, dijitalleşme, veri yönetimi ve yeni nesil etkinlik deneyimi gibi konular üzerinde duruldu. Hong Kong'daki temaslar, İzmir'in uluslararası fuarcılık ağındaki görünürlüğünü güçlendirirken 2026 UFI Avrupa Konferansı'nın tanıtım çalışmalarına da katkı sağladı.