Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Aile Destek Merkezi çatısı altında ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetini ilk kez Bandırma'da başlattı. Hizmetin kısa süre içinde Manyas'ta da hayata geçirilmesi planlanıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Aile Destek Merkezi (ADEM) çatısı altında sürdürülen hizmetlerin kapsamını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti, ilk kez Bandırma'da vatandaşlarla buluştu.

'Balıkesir Benim Ailem' anlayışı ile insan odaklı yatırımları hayata geçirmeye devam ediyor. Toplumun her kesimine dokunan, yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetleri yaygınlaştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, psikolojik destek çalışmalarını da bu vizyon doğrultusunda güçlendiriyor.

Bu çerçevede, ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği Bandırma'da uygulamaya alınırken, çok yakında Manyas'ta da vatandaşlarla buluşacak.