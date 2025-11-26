İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sıkı eğitimlerden geçen yeni itfaiye memurlarının mezuniyet ve yemin törenine katıldı. 8 haftada toplam 320 saat eğitim alan 139 itfaiyeci, düzenlenen törenle göreve başladı. Başkan Tugay, 'İtfaiyecilik cesaret, sabır, fedakârlık ve umut mesleğidir. Sizler artık bu şehrin kahramanlarısınız' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törene Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, bürokratlar, AFAD temsilcileri ve aileler katıldı. Yeni itfaiyeciler; yangınla mücadele, deprem, arama kurtarma, trafik kazaları ve tünel yangınları gibi alanlarda çok yönlü eğitim aldı. Eğitim sonunda 10 ayrı senaryo üzerinden tatbikat gerçekleştirildi.

Törende konuşan Başkan Tugay, İzmir İtfaiyesi'nin köklü tarihine ve afetler karşısındaki gücüne dikkat çekerek, 'İzmir depremle, yangınla, sellerle sınandı ama hiçbir zaman çaresiz kalmadı. Çünkü güçlü bir itfaiye teşkilatına sahip. Afetler sadece anlık müdahaleyle değil, hazırlık ve eğitimle yönetilir. Yeni itfaiyecilerimiz de bu bilinçle yetişti.' dedi.

Başkan Tugay, itfaiyeciliğin yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda yürek, karakter ve dayanışma gerektiren bir meslek olduğunu da vurguladı.

Göreve yeni başlayan itfaiyecilere seslenen Başkan Tugay, 'Gecenin bir yarısı sirenle uyanmak, alevlere koşmak, hayat kurtarmak: Bu meslek riskli olduğu kadar onurludur. Sizler ailelerinizin kahramanıydınız, bugünden sonra İzmir'in kahramanlarısınız. Her zaman yanınızdayım' diye konuştu.

Başkan Tugay, itfaiyecilerin sahip olduğu imkânları artırmak ve mesleği daha iyi koşullarda yapmalarını sağlamak için çalışacaklarını da ifade etti.

YANGIN RİSKLERİ ARTIYOR: 'BİLİMSEL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ BÜYÜK'

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz da, iklim krizi nedeniyle artan orman ve kırsal yangınlarına dikkat çekerek disiplinli, bilimsel eğitimlerle güçlenen bir teşkilatın öneminin her geçen gün arttığını söyledi. Korkmaz, 'İyi bir itfaiyeci sadece sahada değil; toplumsal duruşuyla da örnek olur' dedi.

Dönem birincisi İbrahim Bolat, eğitim sürecinin kendilerini fiziksel ve zihinsel olarak geliştirdiğini anlatırken, modern ekipmanlar ve gerçekçi tatbikat alanları sayesinde sahaya hazır hale geldiklerini belirtti.

Yemin töreni sonrasında dönem birincisine plaket çakma geleneği uygulanırken, Başkan Tugay sertifikasını takdim etti.

İtfaiyecilerin gerçekleştirdiği 10 ayrı tatbikat izleyicilerden tam not aldı.