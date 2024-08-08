Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu’nun iş birliğinde 34 ülkeden toplamda 514 triatletin yarışacağı “Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası” öncesinde Başkan Ahmet Akın, basın ile buluşarak bilgilendirmede bulundu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun iş birliğinde; 380’i yurt dışından olmak üzere toplamda 514 triatletin katılacağı “Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası” öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın beraberinde; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Avrupa Triatlon Birliği Genel Sekreteri Kathleen Smet ve Türkiye Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya ile birlikte basının karşısına çıktı. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmana; Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Gençlik Spor İl Müdürü Adem Özalp, basın mensupları ve sporcular katıldı.

SMET: TAKDİRE ŞAYAN

Balıkesir’de gerçekleştirilecek olan Avrupa Triatlon Şampiyonası’nın büyük bir heyecan yarattığını söyleyen Avrupa Triatlon Birliği Genel Sekreteri Kathleen Smet “Özellikle hazırlık aşamasında bu kadar çok kişinin bir araya gelerek güzel bir çalışma ortamı sağlaması gerçekten takdire şayan.” dedi.

TARİHTE BİR İLK

Balıkesir’in bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi Avrupa Triatlon Şampiyonası’na ev sahipliği yaptığını ve bunun tarihte ilk kez gerçekleştiğini ifade eden Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya “Bu bizi gururlandırdı. Bize ne kadar güvendikleri de bu organizasyonun geçen sene ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Burada; tüm kamu, kurum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin ciddi bir iş birliği var. Gerek federasyonumuz çalışanları, gerekse Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın da nezdinde çok güzel, uyumlu bir çalışma var. Bu da güzel bir ürün ortaya çıkarıyor. Balıkesir bizim için çok özel bir yer. Balıkesir’de şu anda beş tane çok güçlü kulüp var. Sporcu sayımızın artmasında; okul sporlarına branşımızın girmesi, altyapıya önem vermemiz de büyük katkı sağladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin de bu geleneksel süreci devam ettirdiği için ben Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ahmet Başkanım sağ olsun bu organizasyona sahip çıktı. Balıkesir’i, Triatlon’un merkezi olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu.

‘GENÇLİK OLİMPİYAT OYUNLARI’NDA 13 BALIKESİRLİ YER ALACAK

2024 yılında Türkiye Triatlon Federasyonunun uluslararası müsabakalar için yaptığı seçmelerde Balıkesirli 12 sporcunun milli forma giymeye hak kazandığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Ayrıca 2026’da Dakar'da yapılması planlanan ‘Gençlik Olimpiyat Oyunları’ hazırlık kampı için Türkiye genelinde yapılan seçmelerde 20 sporcunun 13'ü Balıkesir'imizin sporcularıdır. Bu durum Balıkesir’imiz için büyük bir gururdur. Balıkesir, tüm potansiyeliyle spor kenti olmaya aday. Bunun için sayın valimizin de destekleriyle çalışmalarımıza devam ettiriyoruz. Belli alanlarda olmazsa olmaz sporlarımız var. Farklı alanlarda öncü olmak için imkânlarımız da var. Bunlarda planlı ve programlı ilerliyoruz. Balıkesir’imizde bir dönüşüm başlattık. Orada da bu konunun altını özellikle çizdiler. Büyükşehir Belediyesi olarak Valiliğimiz ile birlikte Spor Master Planımızı hazırlıyoruz. Aynı zamanda bu master planında öncelikli hedeflerimiz var. İlk olarak kentimizdeki spor altyapısını geliştirmek için bir altyapı planı hazırladık.” dedi.

SPOR HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR OLACAK

Sportif faaliyetlerin sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir olmasını hedeflediklerini belirten Başkan Ahmet Akın “Kentimizdeki spor faaliyetlerini herkes için erişilebilir hale getirmek amacıyla tüm kurumlarla iletişim halindeyiz. Geleneksel sporlarımızı; geliştirmek ve yaşatmak için şehrimizde hem sporu hem de sporcuyu güçlendireceğiz. Avrupa Triatlon Şampiyonası’na yeniden ev sahipliği yapmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu yıl 514 triatlet katılım gösterecek. Hedefimiz, Balıkesir’imizde çok daha fazla triatlon sporcusu yetiştirmek ve önümüzdeki yıllarda bu organizasyonun çıtasını daha yukarılara taşımak. Ben tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Organizasyonu takip edecek olan tüm seyirciler ve sporseverlerin de keyifli zaman geçirmelerini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ; DÜNYA ŞAMPİYONASI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPMAK

Organizasyonda emeği geçen herkese özellikle teşekkür eden Vali İsmail Ustaoğlu “Bu sporun gücü, evrenselliği ve vereceği mesaj açısından çok anlamlı. Böyle uluslararası bir organizasyonun ilimizde yapılması da şehrimiz açısından önemli. Ben sporcularımızın hepsine başarılar diliyorum. Bir işin başlangıcının önemli olduğu kadar sürdürülebilirliğine de dikkat etmek gerekir. Önemli bir turizm destinasyonu olan şehrimizin böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmasını da çok anlamlı buluyorum. Bu organizasyonlarla şehrimizin tanınırlığı da artıyor. Biz çıtayı yükseltmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz; Dünya Şampiyonası’na da ev sahipliği yapmak. Ben tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından; Vali İsmail Ustaoğlu tarafından Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’ya, Başkan Ahmet Akın tarafından ise Avrupa Triatlon Birliği Genel Sekreteri Kathleen Smet’e çiçek ve hediye takdim edildi. Sonrasında Türk Milli Sporcuları sahneye davet edilerek hatıra fotoğrafı çekildi.