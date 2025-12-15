Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kehribar & Selluka'nın Sezen Aksu Şarkıları Konseri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Kehribar & Selluka Sezen Aksu Şarkıları Konseri, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Sezen Aksu'nun unutulmaz eserlerinin seslendirildiği gecede sanatseverler salonu doldurdu.

UNUTULMAZ BİR AKŞAM YAŞANDI

Müziğin iyileştirici gücü ve duyguların ritimlerle buluştuğu sahnede usta sanatçılar, Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Herkesin kalbinde iz bırakan benzersiz şarkılara hayat veren sanatçıların performanslarına tüm konuklar hep bir ağızdan eşlik etti.

Şehrin sosyal yaşamına katkı sunan bu tür konserlerin çok anlamlı olduğunu ifade eden Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, 'Kentimizin kültür sanat hayatını canlandırmak için gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaları çok önemsiyorum. Sosyalleşmenin yanı sıra sanatın birleştirici gücünü de unutmamak gerekir. Dinlediğimiz şarkıların, bestelerin bizde hissettirdiği duygular unutulmaz. Böyle güzel bir akşamda bu muhteşem konserde bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza ve konserde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.' ifadelerini kullandı.