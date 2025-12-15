Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı yol temizleme ve açma çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çaykara ilçesi Demirkapı, Yaylaönü, Arpaözü ve Çayıroba mahalleleri, Şalpazarı ilçesi Sinlice Mahallesi ile Maçka ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Kar küreme ve yol açma çalışmalarının yanı sıra buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da gerçekleştirildi.

YOLDAN ÇIKAN ARACA MÜDAHALE

Öte yandan, Maçka'nın Üçgedik Mahallesi'nde kar nedeniyle kayarak yoldan çıkan bir araç, Büyükşehir ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde kar yağışının yer yer etkisini sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmamaları, kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Ekiplerin, il genelinde 7/24 esasına göre görev başında olduğu vurgulandı.