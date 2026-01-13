Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, UKOME kararıyla şehir merkezinde trafik akışının kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla Park İhlal Tespit Sistemleri (PİTS) uygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu.

BALIKESİR (İGFA) - Kent genelindeki cadde ve sokaklarda trafik akışının sürekliliğinin sağlanması ve olası acil durumlarda ulaşımın kesintiye uğramaması amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 12.07.2019 tarih ve 23635644-249-E.12495 sayılı talimatı doğrultusunda kurulan sistemle, yoğun cadde ve sokaklarda park ihlalleri kamera destekli olarak denetlenecek.

TRAFİK AKIŞINI RAHATLATACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından belirlenen ve UKOME kararıyla onaylanan uygulama kapsamında, araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda park ve duraklama süreleri belirlendi. Dr. Ahmet Toprak Caddesi Lonca Kavşağı, Zağnos Paşa Caddesi Ali Hikmet Paşa Meydanı, Bigadiç Caddesi Çardaklı Kavşağı Dinkçiler ve Stadyum istikameti, Anafartalar Caddesi Şadırvan Önü ile Meyhane Boğazı güzergahı ile Turan Caddesi Zağnos Paşa Camii önünde denetlemeler yapılacak. Elektronik sistemlerle desteklenen denetimlerin, trafik düzeninin sağlanması ve olası acil durumlarda ulaşımın aksamaması hedefleniyor.