Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.

ANKARA (İGFA) - Din İşleri Yüksek Kurulu, fitre miktarını 2026 Ramazan'ından 2027 Ramazan'ına kadar geçerli olmak üzere açıkladı.

Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantının ardından yayımlanan açıklamada, fitrenin Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların yerine getirmesi gereken mali bir ibadet olduğu hatırlatıldı.

Kurul, fitrenin yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladığını, toplumda sevgi ve kardeşlik bağlarını pekiştirdiğini ve ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine ortak olmasına imkân verdiğini vurguladı.

FİTRE VE FİDYE BEDELİ

Açıklamada, fitrenin Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte Ramazan ayı içinde de verilebileceği belirtildi. Hadislerde fitre miktarının buğday, arpa, hurma veya kuru üzüm üzerinden belirlendiği, günümüzde ise kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı ifade edildi.

Hadislerde fitre miktarı; buğday, arpa, hurma veya kuru üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarının 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 240 TL olarak belirlenmesine,

Bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği meblağı fitre olarak verebileceğine,

Belirlenen meblağın, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine,

Belirlenen meblağın aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğunu açıkladı.

