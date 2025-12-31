Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri kent genelindeki gıda güvenliği ve hijyen denetimlerini koordineli bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini artırdı.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 'Denetimlerde Gıda Güvenliği ve Hijyen' toplantısında alınan karar doğrultusunda Ankara Zabıtası ve ilçe belediyelerinin zabıta müdürlükleri denetimlerini koordineli bir şekilde yürütmeye devam ediyor.

ABB Zabıta Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe belediyelerinin zabıta ekipleriyle eş zamanlı gerçekleştirilen denetimler kapsamında; Ulus Hali ve Toptancı Hali başta olmak üzere çeşitli ilçelerde faaliyet gösteren kasap, market, lokanta, tatlıcı, balıkçı, kuruyemişçi, şekerlemeci ve fırınlar kontrol edildi.

Hijyen koşulları, ruhsat uygunluğu ve ürün saklama standartlarının incelendiği denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen noktalara uyarılar yapılırken, halk sağlığını riske ata işletmelere idari işlem başlatıldı.

SON BİR AYDA 3 BİN İŞ YERİ DENETLENDİ

İlçe belediyeleriyle yürütülen koordineli çalışmalarda son bir ayda 3 binin üzerinde iş yerinin denetlendiğini söyleyen ABB Zabıta Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mehmet Mızrak, 'Vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketimine katkı sağlamak maksadıyla, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz zabıta ve sağlık birimleri olarak, müştereken gıda ve hijyen denetimlerine devam ediyoruz' dedi.