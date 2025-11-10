Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son yılda 51 yeni yerleşime gaz arzı sağlandığını belirterek, konut abonesi sayısının 1 milyona yaklaştığını duyurdu. Bakan Bayraktar, 2002 yılında sadece 5 ilde olan doğal gazın bugün 81 ilin tamamına ve 22 milyon aboneye ulaştırdıklarını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğal gazda ulaşılan başarıyı paylaştı.

2002 yılında sadece 5 il ve 57 yerleşim yerinde olan doğal gazı, bugün 81 ilin tamamına, 950 yerleşim yerine ve 22 milyon aboneye ulaştırdıklarını vurgulayan Bakan Bayraktar, son bir yılda 51 yerleşim yerine gaz arzı sağlandığını ve konut abonesi sayısının yaklaşık 1 milyon arttığını belirtti.

Bakan Bayraktar, paylaşımında, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın 'Doğal gaza erişimi olmayan yerleşim yeri kalmayacak' diyerek koyduğu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.' dedi. Bu vizyonla yürütülen yatırımların, Türkiye'yi enerji erişiminde bölgesel lider konumuna getirdiğini ifade eden Bakan Bayraktar, 2026 yılında da daha fazla yerleşim yeri ve sanayi tesisine gaz ulaştırılacağını belirterek, hedeflerinin kırsal alanlarda erişimi yüzde 100'e çıkarmak olduğunu kaydetti.