Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın verdiği her sözü tek tek hayata geçiriyor.

BALIKESİR (İGFA) - Halkın daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşaması için tüm imkânları seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sayesinde uzun süredir yaya ve sürücülere sorun yaratan Savaştepe'nin Sarıbeyler Mahallesi yolu yenilenerek modern ve konforlu hale getirildi.

Savaştepe'nin Sarıbeyler Mahallesi'nde altyapı nedeniyle bozulan ve uzun süredir vatandaşlara sorun yaratan yol, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin çalışmasıyla yenileniyor.

Mahalle sakinlerine yolu yapacaklarının sözünü veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, verdiği sözü tuttu ve mahalle yolunun yenilenme çalışmaları hızla başladı. Akın'ın talimatıyla mahalle ulaşımını yeniden güvenli hale getiren Büyükşehir ekipleri, 20 metre genişliğindeki yolda toplam 700 metre sıcak asfalt serimi ve pmt çalışmasını tamamladılar.