ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ankara'daki Ordulu bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek kentin gelecek vizyonunu şekillendirecek yatırım ve hizmetler üzerine istişarelerde bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara İlbank Sosyal Tesislerinde düzenlenen 'Vizyon Ordu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı', Başkan Güler'in katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda çok sayıda Ordulu bürokrat bir araya gelerek ortak akıl etrafında buluştu.

'ORDU ÜST KİMLİĞİYLE HAREKET EDELİM'

Program öncesi konuşan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu dışında yaşayan Orduluların büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulayarak herkesi Ordu üst kimliğinde buluşmaya ve memleket için hizmet etmeye davet etti.

Başkan Güler şöyle konuştu:

'Bu akşam arkamızda bir Ordu olduğunu bir kez daha gördük. Zaten İstanbul'da bir Ordu var, yurt dışında da bir Ordu var onlar da çok güzel işlere imza atıyor. Bu programla kardeşlik hukukumuzu, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu göstermek istedik. Ordu'nun özgül ağırlığı çok yüksek bir il olduğunu bu akşam bir kez daha ortaya koydunuz. Fikir, görüş, siyaset ayrılığı gözetmeden Ordu üst kimliğiyle hareket edelim bu güçten çok daha büyük hizmetler çıkacağına inanıyorum. Ben de Ankara'da bir bürokrat olarak yaklaşık 40 yıl geçirdim. Hizmetin büyüğü küçüğü olmaz önemli olan hangi makama yöneldiğidir. Bu nedenle hizmetlerimizi küçük büyük demeden Orduluların hizmetine sunalım.'

'KAPIMIZ, GÖNLÜMÜZ AYRIM GÖZETMEKSİZİN HERKESE AÇIK'

Kapısının herkese açık olduğunu bir kez daha vurgulayan Başkan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Allah bize dünyanın en güzel şehirlerinden birini nasip etti. Bu güzellikten hep birlikte değer üretelim. Organizasyon ve koordinasyonla çok daha büyük işleri başarabiliriz. Her fikre açığız. Ordu artık birkaç saatlik bir mesafede ve sizleri gurbet olarak görmüyoruz. Sık sık memleketinize gidip geliyorsunuz. Güzelde ve hayırda örnek olalım. Kapımız da gönlümüz de ayrım gözetmeksizin herkese açık. Kendi kendine yeten bir Ordu oluşturmaya çalışıyoruz. Ordu için taş üstüne taş koyan herkesin başımızın üstünde yeri var.'