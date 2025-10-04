'Balıkesir Benim Ailem' diyerek göreve geldiği günden itibaren sosyal destekleri her geçen gün artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 5 bin TL tutarındaki Yakacak Yardımı ile dar gelirli ailelerin hanelerini ısıtacak.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de kent yoksulluğunu bitirmeye yönelik kalıcı projeler geliştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, dar gelirli vatandaşlara yönelik 'Yakacak Yardımı' ile yüzleri güldürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, geçim sıkıntısı çeken çok sayıda vatandaşa yardım elini uzatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yakın Kart destekleriyle hemşehrilerinin yanında oluyor. Kış mevsimi öncesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli ailelere 5 bin TL tutarında yapacağı yakacak yardımları için başvurular başladı.

'KIŞIN SOĞUĞU HİÇBİR VATANDAŞIMIZI ÜŞÜTMEYECEK'

Zorlu ekonomik koşullarda vatandaşların omuzlarındaki yükü hafifletmek için sosyal destekleri artıran Başkan Akın, 'Halkımızın ihtiyaçlarına uygun sosyal desteklerle onların yükünü hafifletiyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullarda tüm ekonomik desteklerimizi Yakın Kart üzerinden yapıyoruz. İnsan onurunu her şeyin üzerinde tutuyoruz. Sağ elin verdiğini sol el görmüyor. Yakacak yardımlarımızı da Yakın Kartlar'a yatıracağız. Yakacak desteklerimizle kışın soğuğu hiçbir vatandaşımızı üşütmeyecek.' ifadelerini kullandı.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 EKİM!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yakacak yardımlarına T.C. vatandaşı olan, Balıkesir'de ikamet eden ve evini soba ile ısıtan dar gelirli vatandaşlar başvurabilecek. Her haneden tek başvuru kabul edilecek. Başvurusu olumlu sonuçlanan hak sahiplerinin Yakın Kart'ına yakacak yardımları yüklenecek. Yakacak yardımından faydalanmak isteyenler 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.