Güncel veriler ve sektör araştırmaları, bir ailenin yıllık eğlence ve sosyalleşme için ayırdığı bütçenin 15 bin TL ile 40 bin TL arasında değiştiğini ortaya koydu.

İSTANBUL (İGFA) - Eğlence, giderek lüks bir harcama olmaktan çıkarak planlı ve sürdürülebilir bir bütçe kalemi hâline dönüşüyor. Bu eğilim, şehirlerin gelişim rotasını da doğrudan etkiliyor.

Perakende ve AVM yatırımlarında eğlence, oyun ve deneyim alanlarının payı artarken; parklar, spor ve aktivite alanları, bahçeler, havuzlar ile sosyal tesisler şehir planlamasının vazgeçilmez unsurları arasında yer alırken, eğlenceye yapılan yatırımlar ise şehir ekonomisine, istihdama ve iç tüketime doğrudan katkı sağlıyor.

Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nergis Aslan, özellikle çocuklu ailelerin sosyalleşme ve kaliteli zaman geçirme ihtiyacının artmasının, tematik çocuk eğlence merkezlerinin çoğalmasının ve deneyim odaklı harcamaların görünürlüğünü artırdığını kaydetti.

15-17 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek ATRAX - Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Alanları Fuarı'nın, sektördeki dönüşümün merkezinde yer alacağını belirten Aslan, fuarın firmalara ürünlerini sergileme, ihracatlarını artırma, yeni iş birlikleri kurma ve uluslararası pazarlara açılma fırsatı sunduğunu ifade etti. Aslan, 'Eğlence yalnızca tüketilen bir alan değil; şehirlerin estetiğini güçlendiren, gayrimenkulden turizme kadar pek çok sektöre değer katan stratejik bir unsur. Spor ve rekreasyon yatırımlarının şehir planlamasında yarattığı katma değer her geçen gün daha iyi anlaşılıyor' dedi. Aslan, ailelerin eğlenceye ayırdığı payın dengeli bir şekilde artmasının ve bu alanların şehirlerin geleceğinde daha merkezi bir rol üstlenmesinin öngörüldüğünü söyledi.