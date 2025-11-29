Balıkesir'i, Avrupa'nın en prestijli şehirleriyle aynı konuma getirme konusunda önemli bir adım atan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın'ın girişimleriyle Avrupa Şehirler Birliği ağına dahil oldu. Böylelikle Balıkesir, Avrupa şehirlerinin; ortak politika geliştirme, bilgi ve deneyim paylaşımı ile iş birliğini güçlendirme çalışmalarında yer alabilecek.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın'ın girişimleriyle Avrupa'nın en prestijli ve etkili yerel yönetim platformlarından biri olan EUROCITIES (Avrupa Şehirler Birliği) ağına resmen üye olarak uluslararası alanda önemli bir adım attı. Merkezi Brüksel'de bulunan ve 1986 yılında kurulan EUROCITIES, büyük ölçekli Avrupa şehirlerini ve yerel yönetimlerini bir araya getiren, Avrupa şehirlerinin ortak politika geliştirme, bilgi ve deneyim paylaşımı ile iş birliğini güçlendirme amacıyla faaliyet gösteren köklü ve saygın bir ağ olarak öne çıkıyor.

AKTİF ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Günümüzde EUROCITIES, 38 ülkeden 200'ün üzerinde büyük şehir ve toplam 150 milyon Avrupa vatandaşını temsil eden güçlü bir yapıya ulaşmış durumda. Ağ, ekonomik kalkınma, çevre, ulaşım ve hareketlilik, sosyal politikalar, kültür ve kamu hizmetleri gibi yerel yönetimleri doğrudan etkileyen konularda Avrupa Birliği kurumlarıyla yakın iş birliği içinde çalışıyor. Avrupa'nın 2020 vizyonu doğrultusunda 'Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme' hedefini benimseyen EUROCITIES, önceliklerini; iyileşme, içerme ve iklim olarak belirleyerek Avrupa vatandaşlarının günlük yaşamını etkileyen politika alanlarında aktif çalışmalar yürütüyor.

AVRUPA'NIN ÖNCÜ ŞEHİRLERİYLE İŞ BİRLİĞİ FIRSATI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu prestijli ağa katılımı, kentin uluslararası tanınırlığını artırmakla kalmayıp, Avrupa şehirlerinin deneyimlerinden faydalanma, ortak projelere dâhil olma ve Avrupa Birliği fonlarına erişimde yeni fırsatlar yaratma imkânı sağlıyor. Bu üyelik sayesinde Balıkesir; sürdürülebilir şehircilik, çevre politikaları, dijital dönüşüm, hareketlilik, kültürel kalkınma ve sosyal kapsayıcılık gibi alanlarda Avrupa'nın öncü şehirleriyle daha yakın iş birliği kurabilecek. Ayrıca belediye birimleri, uluslararası eğitimler, uzmanlık paylaşımı ve yenilikçi uygulamalar sayesinde teknik kapasitesini güçlendirme fırsatına sahip olacak.

BALIKESİR'İN ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTACAK

EUROCITIES üyeliği, Balıkesir'in Avrupa şehir ağlarıyla yakın ilişkiler kurmasını sağlayarak yerel kalkınma vizyonunu güçlendiren stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu üyelikle birlikte Balıkesir, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde daha görünür ve etkili bir aktör konumuna gelmiş olacak.