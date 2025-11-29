Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Antalya merkez, Manavgat ve Alanya aşevleri ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Alanya Aşevi de ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde kendi yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşlara öğle ve akşam olmak üzere günde 2 öğün sıcak yemek ulaştırıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi, yemek yapamayacak durumda olan, ekonomik durumu yetersiz ve geçimini güçlükle sürdüren engelli, yaşlı ve hasta vatandaşları yalnız bırakmıyor. Aşevinde günlük olarak hazırlanan sıcak yemekler, Alanya genelinde 209 haneye ulaştırılarak toplamda yaklaşık 600 öğün yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor. İlçe merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerde de kapı kapı dolaşarak yemek hizmeti veren Alanya Aşevi, 18 kişilik ekibiyle ihtiyaç sahiplerinin sofrasını boş bırakmıyor.

209 HANEYE GÜNDE 600 ÖĞÜN SICAK YEMEK DESTEĞİ

