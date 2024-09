Bursa'da 31 Mart seçimlerinin öncesinde hizmete giren Balat Metro İstasyonunun ağustos ayında geçici bir süre ile kapatıldığı duyurulmuştu. Bu durum Balat bölgesinde okuyan öğrencileri ve velilerini kötü etkiliyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da 31 Mart'taki seçimlerden hemen önce hizmete giren Balat/Geçit Metro İstasyonuna yapılan seferlerin Bursa Şehir Hastanesi etabında yapılacak olan çalışmalar nedeniyle geçici olarak durdurulması, Balat’ta okuyan öğrencileri ve velileri isyan ettirdi.

Öğrenciler istasyonun kapanması nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşarken, bazı veliler de her sabah özel araçlarıyla çocuklarını okula getiriyor. Balat bölgesinde okula giden bir öğrencinin velisi olan Hatice Kondu, "İstasyon açık olsaydı çocuğum her gün metro ile rahatlıkla okula gidebilirdi. Fakat istasyon kapalı olduğu için ben almak zorunda kalıyorum. En yakın istasyon olan Emek İstasyonu ise oldukça uzak mesafede kalıyor. Bu yüzden çocuğumu her gün almaya ve getirmeye zaman ayırabilmek beni oldukça zorluyor." şeklinde konuştu.

Birçok öğrenci velisi, yetkililerden Balat Metro İstasyonunun bir an önce tekrar açılmasını talep ediyor.