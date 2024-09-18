Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yeşil Belediyecilik’ anlayışıyla Malatya'ya kazandıracağı Bölgenin en büyük parkı konumunda olan 100. Yıl Kent Parkı’nda çalışmalar son aşamaya geldi. Kısa bir süre içinde çalışmaların tamamlanacağı 100. Yıl Kent Parkı vatandaşların hizmetine sunulacak.MALATYA (İGFA) - Tecde Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı üzerinde bulunan, 300 bin metrekare alanıyla Türkiye'nin en büyük parkları arasında yer alan 100. Yıl Kent Parkı Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kendi imkânları ve öz kaynakları ile yapılıyor.

100. Yıl Kent Parkı içerisinde; eko-eğlence, çocuk kulübü, kültürel etkinlik alanları, dinleti alanları, sportif ve sosyal aktivite alanları, eğitim alanları, doğadan öğrenme alanları ve sağlıklı yaşam alanları yer alıyor.

ŞENLİK ve ETKİNLİKLER DE YAPILABİLECEK

100. Yıl Kent Parkı’nda vatandaşlar bir yandan huzurlu bir ortamda dinlenirken diğer taraftan birçok sosyal ve kültürel aktiviteye katılabilecekler. Proje alanını çevreleyen bin 780 metre kaykay parkı, 2 bin metre uzunluğunda bisiklet yolu, 3 bin 850 metre yürüyüş yolu bulunuyor. Yaklaşık 20 bin metre kare büyüklüğünde biyolojik gölet ve kuğu adası, göletle bütünleşmiş bir restoran ise şimdiden ziyaretçilerin büyük beğenisini topluyor. Çocuk oyun alanları ve çocuk oyun kulübü bulunan 100. Yıl Kent Parkı’nda permakültür biliminin anlatılacağı permakültür eğitim binası da bulunuyor. Ayrıca park içerisinde renk ve koku bahçeleri, tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi, lavanta aksı, gül bahçeleri, sulak alan bitki bahçeleri ve bitki tünelleri yer alıyor.