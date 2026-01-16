Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaralı sürücü tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yaralanan sürücü M.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, olay tek taraflı yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Pazaryeri Esemen Köy Yolu'nda meydana gelen kazada, M.K. (20) idaresindeki 26 XX 595 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki köprüden aşağıya düştü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Esemen köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

